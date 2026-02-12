Ngày 12/2, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MĐ

Các đại biểu thống nhất thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Theo đó, Tây Ninh tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội theo cấu trúc 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới, bảo đảm phát triển cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ là nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị mới

Theo bản quy hoạch điều chỉnh mới, Tây Ninh phân chia không gian phát triển rõ rệt để tối ưu hóa nguồn lực địa phương theo 3 vùng kinh tế.

Cụ thể, Vùng 1 (phía Nam): tập trung phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ hỗ trợ cho TPHCM. Đây là vùng cửa ngõ kết nối trực tiếp với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM.

Vùng 2 (phía Tây): phát triển kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái dọc tuyến biên giới và sông Vàm Cỏ Đông.

Vùng 3 (phía Bắc): tập trung vào năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch xanh gắn với hồ Dầu Tiếng và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch mới theo mô hình "3 vùng, 3 trung tâm", hướng tới nơi đáng sống. Ảnh: Nguyễn Huế

3 trung tâm phát triển hạt nhân gồm: cụm đô thị Tân Ninh - Long Hoa được định vị là trung tâm văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc vùng Đông Nam Bộ; cụm đô thị Long An - Tân An trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại, y tế, giáo dục và công nghiệp công nghệ cao; cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ là nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Khu vực này được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics trọng điểm.

6 hành lang kinh tế gồm: hành lang kinh tế số 1A gắn với đường Vành đai 3 TPHCM, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Hành lang kinh tế số 1B gắn với đường Vành đai 4 TPHCM, mở rộng từ Vành đai 3, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối cảng Hiệp Phước và cảng quốc tế Long An.

Hành lang kinh tế số 2 gắn với cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, quốc lộ 22, 22B, kết nối TPHCM.

Hành lang kinh tế số 3A gắn với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An (Đồng Tháp), quốc lộ 1A, kết nối vùng TPHCM - Tây Ninh - Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành lang kinh tế số 3B gắn với cao tốc TPHCM - Sóc Trăng, quốc lộ 50, 50B, kết nối vùng TPHCM - Tây Ninh - Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành lang kinh tế số 4 gắn với quốc lộ 56B từ Bàu Bàng, kết nối cao tốc TPHCM - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và tuyến đường sắt TPHCM - Mộc Bài; là một phần của hành lang xuyên Á, kết nối tuyến Cái Mép - Bàu Bàng - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu vực Đông Nam Á.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được tỉnh Tây Ninh chú trọng đầu tư, phát triển để kết nối nội tỉnh và liên vùng. Ảnh: Nguyễn Huế

3 trục động lực gồm: trục động lực số 5A liên kết Đông - Tây với vùng Đồng Tháp Mười và khu kinh tế cửa khẩu Long An, gắn với quốc lộ N1, kết nối trục động lực Đức Hòa; trục động lực số 5B kết nối khu kinh tế cửa khẩu Long An với trung tâm Tân An, gắn với quốc lộ 62; trục động lực số 6 gắn với tuyến đường mới kết nối 3 trung tâm Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An, kết nối các trung tâm phía Bắc (Tân Ninh - Hòa Thành) với phía Nam (Đức Hòa, Tân An) và các đô thị trung tâm của tỉnh, liên thông các tuyến CT.01 - ĐT.816 (bờ Tây sông Vàm Cỏ Đông) - ĐT.838F - quốc lộ 22C.

1 vành đai biên giới gắn với quốc lộ 14C. Đây là tuyến đường tuần tra biên giới và liên kết chặt chẽ với tuyến N1, là hành lang hỗ trợ bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội khu vực biên mậu.