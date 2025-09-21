Ca sĩ Đức Phúc vừa làm nên lịch sử khi giành Quán quân Intervision 2025 tại Live Arena, Moskva, Nga. Đây là lần đầu Việt Nam tham dự sân chơi âm nhạc tầm cỡ này, chiến thắng khẳng định vị thế âm nhạc Việt trên trường quốc tế.

Đức Phúc giành chiến thắng Intervision 2025.

Intervision 2025 được khôi phục sau hơn 30 năm gián đoạn với 23 nghệ sĩ từ Việt Nam, Kyrgyzstan, Qatar, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Sự kiện phát sóng trên Kênh 1 và VKontakte, thu hút 4,3 tỷ lượt xem toàn cầu.

Trình diễn ở vị trí 20, Đức Phúc thể hiện Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Ca khúc kết hợp dân ca Việt, rap và âm nhạc hiện đại, truyền tải thông điệp về sức mạnh và khát vọng vươn lên của dân tộc, vừa giữ nét truyền thống, vừa hiện đại.

Màn trình diễn đậm bản sắc Việt từ âm nhạc, trang phục đến hình ảnh giúp Đức Phúc đạt 422 điểm, vượt xa á quân Nomad Trio (Kyrgyzstan, 373 điểm) và hạng ba Dana Al Meer (Qatar, 369 điểm).

Chiến thắng mang về cúp pha lê và giải thưởng 30 triệu ruble (360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng). "Thật là vinh dự lớn khi được đứng ở đây", Đức Phúc xúc động chia sẻ khi nhận giải.

Hòa Minzy và Erik cũng có mặt cổ vũ Đức Phúc. Sau đêm thi, Erik nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng của Đức Phúc: "10 năm trước cùng ngày 20/9/2015 - Quán quân The Voice Vietnam 2015. 10 năm sau cũng ngày 20/9/2025 - Quán quân Intervision 2025. Quá xứng đáng cho nỗ lực trong hành trình vừa qua của anh".

Đức Phúc tên thật Nguyễn Đức Phúc, sinh năm 1996, là quán quân Giọng hát Việt 2015 dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Mỹ Tâm. Với giọng hát ngọt ngào và phong cách gần gũi, Đức Phúc nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả qua các bản hit như: Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu...

Intervision 2025 do Nga tổ chức nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, tôn vinh đa dạng văn hóa. Thành công của Đức Phúc minh chứng tài năng nghệ sĩ trẻ Việt, mở cơ hội âm nhạc Việt tỏa sáng quốc tế.

