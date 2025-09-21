Đêm 20/9/2025 tại Nga chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi ca sĩ Đức Phúc được xướng tên với danh hiệu Quán quân Intervision 2025. Chiến thắng này không chỉ khiến nam ca sĩ xúc động mà còn làm "dậy sóng" cả làng giải trí Việt Nam với những chia sẻ đầy cảm xúc từ đồng nghiệp.

Với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác riêng cho cuộc thi, Đức Phúc có màn trình diễn bùng nổ, kết hợp tinh tế giữa chất liệu văn hóa Việt Nam và âm nhạc đương đại. Phần biểu diễn tái hiện hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, phun lửa đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo quốc tế (đại diện Việt Nam chấm cuộc thi là nhạc sĩ Trọng Đài - PV) với tổng số 422 điểm, bỏ xa các đối thủ.

Khoảnh khắc đăng quang của Đức Phúc.

Kết quả chung cuộc cho thấy khoảng cách áp đảo: Việt Nam (422 điểm), Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm). Theo nhận xét của ban giám khảo, dù chất giọng của Đức Phúc chưa phải vượt trội nhất nhưng tổng thể tiết mục đã tạo nên một show diễn hoàn hảo với sự kết hợp của giọng hát, trang phục, dàn dựng video nền rực rỡ và tràn đầy năng lượng.

Clip công bố kết quả Đức Phúc đăng quang Intervision 2025:

Fanpage của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đánh giá chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn quan trọng khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông trong và ngoài nước, góp phần quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Có mặt tại Nga, Hòa Minzy không giấu được xúc động, thậm chí khóc khi chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Đức Phúc. Đặc biệt, cô còn hát ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng ngay tại sân khấu để cổ vũ em trai trong giây phút lịch sử.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào khi gọi Đức Phúc là quán quân quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc anh đã mang bản sắc văn hóa dân tộc vươn ra thế giới. Hòa Minzy đặc biệt bất ngờ trước sự trùng hợp kỳ lạ: "Đúng 10 năm trước - 20/9/2015 em trở thành Quán quân The voice, 10 năm sau - 20/9/2025 em trở thành Quán quân Intervision 2025".

Hòa Minzy phấn khích khi Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025:

Ca sĩ Erik thể hiện niềm vui một cách hài hước khi tự nhận mình và Hòa Minzy là "lá bùa may mắn", cho rằng hai lần họ đi cổ vũ, nghệ sĩ Việt đều giành quán quân. Trước đó là Hương Giang tại Miss International Queen 2018, lần này là Đức Phúc.

Nam ca sĩ không giấu được xúc động trước nỗ lực của Đức Phúc trong hành trình vừa qua, đồng thời nhấn mạnh sự trùng hợp thần kỳ của ngày 20/9 trong sự nghiệp nam ca sĩ khi lần lượt đăng quang Giọng hát Việt 2015 và Intervision 2025.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá đây là cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam, ca ngợi sản phẩm âm nhạc chất lượng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và sự đầu tư chuyên nghiệp của Đức Phúc.

Anh đặc biệt ấn tượng với việc Đức Phúc mang theo ê-kíp hùng hậu từ đạo diễn sân khấu, biên đạo đến vũ công hoàn toàn "made in Vietnam". Nhạc sĩ Huy Tuấn nhấn mạnh: "Sòng phẳng trong một bối cảnh cạnh tranh của các xu thế âm nhạc toàn cầu, mặc dù cuộc thi diễn ra tại Nga. Đức Phúc đã lên ngôi bằng chính tài năng và âm nhạc của Việt Nam".

Đức Phúc với ca khúc ''Phù Đổng Thiên Vương'' của Hồ Hoài Anh.

Đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh đã khóc khi Đức Phúc chiến thắng: "Đức Phúc chiến thắng, Việt Nam vô địch, tôi đã khóc. Lần đầu tiên ra sân khấu quốc tế, làm việc với ê-kíp quốc tế, tiêu chuẩn làm việc, thiết bị cũng quốc tế, hơi ngợp nhưng chúng tôi đã thắng".

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam mô tả cảm giác hồi hộp khi theo dõi cuộc thi như xem bóng đá, phải thức khuya để chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của Đức Phúc.

Anh đánh giá cao tiết mục kết hợp các yếu tố trendy nhất từ âm nhạc dân gian đương đại, giọng ca, vũ đạo đến sân khấu và hình ảnh, tạo nên một màn trình diễn đầy kịch tính và cao trào chỉ trong hơn 3 phút. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đặc biệt ghi nhận ê-kíp trẻ gồm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, biên đạo Quyền Mạnh Nguyễn và đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh đã không chỉ khẳng định âm nhạc và văn hóa mà cả vị thế Việt Nam với thế giới.

Ca sĩ Việt Hoàn thể hiện sự phấn khích khi thức dậy và nghe tin chiến thắng của Đức Phúc. Anh cho rằng nam ca sĩ đã làm nên điều tuyệt vời cho âm nhạc nước nhà khi vươn ra thế giới, đúng như ý nghĩa tên tuổi của anh.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc:

Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Ngọc Anh gửi lời chúc mừng đến ca sĩ Đức Phúc và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ngoài nể phục tài năng và sự chỉn chu của Đức Phúc thì nữ ca sĩ cũng dành sự trân trọng trong sự sáng tạo âm nhạc của Hồ Hoài Anh. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đang kết hợp với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong MV Khép lại dang dở ra mắt tuần tới và album riêng của cô sẽ phát hành vào tháng 10 tới trong đó Hồ Hoài Anh sẽ sáng tác 4 bài.

Chiến thắng tại Intervision 2025 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, nỗ lực không ngừng của Đức Phúc với sự chỉ đạo, định hướng, đồng hành sát sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đưa nghệ sĩ Việt ra đấu trường quốc tế.

Cuộc thi Intervision được tổ chức lần đầu vào năm 1965, sau nhiều năm gián đoạn đã chính thức tái khởi động vào năm 2025 với mục tiêu tăng cường hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế. Cuộc thi năm nay quy tụ các nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia khác nhau.

Ảnh, clip: FBNV