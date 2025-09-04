Ngày 4/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Han Qiang (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h15 ngày 23/12/2024, Han Qiang đáp chuyến bay từ Đà Nẵng đến TPHCM. Trong quá trình bay, bị cáo quan sát thấy một chiếc ba lô đặt trong khoang hành lý phía trên nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Han Qiang sau đó đứng dậy, mở khóa chiếc ba lô của hành khách Vũ Trọng Tùng, lục soát và lấy đi 10 triệu đồng cùng 2.000 USD, rồi giấu vào người.

Lúc này, hành khách Nguyễn Phương N., người cùng chuyến bay, phát hiện hành vi khả nghi của Han Qiang nên đã dùng điện thoại ghi hình và báo cho tiếp viên Võ Thị Mỹ Hường. Sau khi được thông báo, ông Tùng kiểm tra hành lý và phát hiện bị mất tiền.

Bị cáo Han Qiang. Ảnh: TP

Tiếp viên Hường sau đó yêu cầu toàn bộ hành khách trên chuyến bay kiểm tra lại hành lý. Trong khi đó, hành khách Trần Việt H. – lúc đang ở khu vực vệ sinh – phát hiện Chen Heping (quốc tịch Trung Quốc) đang lấy tiền từ người và nhét vào phía sau lưng ghế trước. Anh H. đã lập tức báo với tiếp viên Hường.

Tiến hành kiểm tra, chị Hường phát hiện sau lưng ghế trước chỗ ngồi của Chen Heping có nhiều tờ ngoại tệ với các mệnh giá khác nhau. Qua xác minh, toàn bộ số tiền này thuộc về hành khách Mazilu Mihai Romulus (quốc tịch Romania).

Ngay sau đó, tổ bay đã lập biên bản vụ việc, thu giữ số tiền bị mất trộm của ông Vũ Trọng Tùng và ông Mazilu Mihai Romulus, đồng thời bàn giao Han Qiang và Chen Heping cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông Vũ Trọng Tùng.

Trong khi đó, Chen Heping không thừa nhận hành vi trộm cắp và khai rằng mình không liên quan đến số tiền của ông Mazilu Mihai Romulus. Cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chen Heping, nên đã chuyển đối tượng này vào Khu cách ly, đồng thời thông báo cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TPHCM để xử lý theo quy định. Vụ án liên quan Chen Heping cũng đã được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Han Qiang đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hàng không. Trên cơ sở đó, tòa đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo.