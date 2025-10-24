Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 9/10 tại thành phố Uşak đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, một người phụ nữ đã đệ đơn ly hôn chồng theo Điều 166 của Bộ luật Dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do "nền tảng của cuộc hôn nhân đã bị lung lay".

Chỉ vì lưu số của vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người đàn ông khiến hôn nhân tan vỡ, phải nhận phán quyết bất ngờ từ tòa án. Ảnh minh họa: BBC

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc người vợ phát hiện chồng lưu số điện thoại của mình trong danh bạ bằng biệt danh “Tombek” (có thể hiểu là "béo mũm mĩm" - nv).

Tại tòa, người vợ khẳng định việc bị gọi bằng biệt danh này là hành động xúc phạm và coi thường ngoại hình, làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Trong khi đó, người chồng giải thích rằng, đây chỉ là cách gọi thân mật, không có ý xấu.

Tuy nhiên, thẩm phán nhận định biệt danh trên thực chất mang tính miệt thị và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của người còn lại. Phán quyết kết luận người chồng là bên có lỗi trong vụ ly hôn và yêu cầu ông phải bồi thường cả về vật chất lẫn tinh thần cho vợ cũ.

Theo tòa, việc đặt biệt danh mang tính chế giễu, dù không có ý xúc phạm, vẫn có thể bị coi là hành vi gây tổn hại danh dự. Ảnh minh họa: SCMP

Phán quyết này được đưa ra bởi Tòa án Tối cao (Court of Cassation) và đã trở thành tiền lệ pháp lý ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa án trong nước có thể dựa vào phán quyết này khi xem xét những vụ ly hôn liên quan đến hành vi xúc phạm hoặc miệt thị trong đời sống hôn nhân, tờ Yayla Haber đưa tin.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã gây ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người ủng hộ quyết định của tòa, cho rằng hành vi của người chồng thể hiện sự thiếu tế nhị và có thể khiến người vợ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng từ “mũm mĩm” không phải là lời xúc phạm, thậm chí có thể mang ý nghĩa dễ thương.

“Mũm mĩm không phải là xấu. Với nhiều người, cách gọi ấy nghe còn đáng yêu”, một tài khoản bình luận. Người khác viết: “Có thể người chồng không hề có ác ý. Thật đáng tiếc khi những chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến một gia đình tan vỡ”.