Theo Nhà xuất bản Hội Nhà văn, thời gian qua, cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, chuyên gia cũng như cơ quan báo chí. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận, đánh giá tích cực, tác phẩm cũng nhận được nhiều góp ý liên quan đến một số nội dung lịch sử, dữ liệu và cách thể hiện trong sách.

Trên tinh thần cầu thị, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung ấn phẩm. Qua quá trình kiểm tra, đơn vị thừa nhận còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung. Trong đó, một số vấn đề được xác định liên quan đến mức độ chuẩn xác của dữ liệu lịch sử, một số nhận định cũng như cách diễn đạt trong tác phẩm.

Bìa cuốn sách vừa bị dừng phát hành. Ảnh: NXB Hội Nhà văn

Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp từ bạn đọc, giới nghiên cứu, chuyên gia và các cơ quan báo chí. Đồng thời, đơn vị nhận trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.

Theo đại diện nhà xuất bản, sự việc là bài học kinh nghiệm sâu sắc để đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, đáp ứng tốt hơn sự tin cậy và kỳ vọng của công chúng.

Vì thế, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ban hành quyết định dừng phát hành cuốn sách, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, nhà xuất bản tiến hành các biện pháp chấn chỉnh nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến góp ý từ bạn đọc, các nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng các cơ quan chỉ đạo, quản lý. Nhà xuất bản cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, thẩm định nội dung, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc trong thời gian tới.