Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc New York State Thruway, thuộc hạt Rockland, Mỹ, khiến một chiếc xe đầu kéo lật nghiêng sau khi đâm vào cầu vượt và va trúng một chiếc Toyota Camry.

Nguồn: AAA Carting

Vụ việc xảy ra khoảng 12h20 và được camera hành trình của một xe tải chạy phía sau ghi lại toàn bộ diễn biến. Hình ảnh cho thấy phần nóc thùng hàng của chiếc xe tải lao thẳng vào cầu vượt với tốc độ cao và vỡ tung tóe.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra va chạm, chiếc xe đầu kéo gần như không có dấu hiệu giảm tốc hay đánh lái cho thấy người lái không nhận ra điều gì sắp xảy ra. Cú đâm mạnh khiến xe tải lập tức nghiêng sang một bên, trượt dài trên mặt đường.

Trong lúc chiếc xe đầu kéo mất kiểm soát, một chiếc Toyota Camry màu đen đang dừng bên đường trở thành nạn nhân. Tài xế Camry được cho là đang ngồi trong xe vào thời điểm xảy ra vụ việc và bị xe đầu kéo đâm trúng.

Chiếc Toyota Camry đang dừng đỗ vô tình bị xe đầu kéo va chạm khiến tài xế bị thương. Ảnh: CBS News

Theo kênh truyền hình địa phương CBS News, tài xế Toyota Camry bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Mức độ thương tích chưa được công bố, nhưng người này được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, Parnell Harris, tài xế xe đầu kéo đã may mắn không bị thương.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng phải phong tỏa tuyến đường trong nhiều giờ để xử lý hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông. Tài xế Parnell Harris sau đó bị xử phạt vì xe chở hàng đã vượt quá chiều cao tối đa cho phép là 4,9m.

Cơ quan quản lý đường cao tốc Thruway cho biết cầu vượt không bị hư hại nghiêm trọng đến mức phải sửa chữa sau vụ va chạm. Đáng chú ý, khoảng 3 năm trước, cây cầu này từng bị một xe tải lớn đâm vào và đã được sửa chữa.

Theo Carscoops

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