Ngày 15/8, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực.

Theo đó, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000-1.000.000 đồng với lỗi để trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế người lái xe; bị phạt cảnh cáo với lỗi không có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Ngoài việc mua ghế trẻ em và các thiết bị an toàn hợp chuẩn, các bậc phụ huynh cần lưu ý cách lắp đặt lên xe để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng và giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Dưới đây là 3 điểm cần lưu ý:

Kiểm tra dây đai và độ chắc chắn của ghế

Khi cố định ghế trẻ em bằng dây đai an toàn của xe, hệ thống này phải được thắt chặt và chốt khóa phải vào khớp hoàn toàn. Một lỗi phổ biến mà các tài xế Việt hay mắc phải là để dây đai bị xoắn, khiến lực siết không đều và làm giảm khả năng giữ cố định.

Theo chuẩn an toàn, ghế trẻ em không được xê dịch quá 2,5 cm về bất kỳ hướng nào. Ảnh: UPPA Baby

Vì vậy, các cha mẹ cần đọc đồng thời hướng dẫn sử dụng ghế trẻ em và sách hướng dẫn xe, bởi vị trí neo cũng như cơ chế khóa dây đai có thể khác nhau giữa các mẫu xe.

Sau khi lắp, hãy dùng tay nắm lấy phần gốc ghế và lắc mạnh sang hai bên, kéo về phía trước. Theo chuẩn an toàn, ghế không được xê dịch quá 2,5 cm về bất kỳ hướng nào. Theo Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA), nếu là xe đời mới, hãy ưu tiên sử dụng hệ thống móc khóa ISOFIX thay vì dây đai an toàn truyền thống để tăng độ ngàm chặt và giảm thiểu sai sót khi lắp đặt.

Đảm bảo độ ngả lưng chuẩn xác theo độ tuổi

Nhiều phụ huynh sai lầm khi cho rằng mọi loại ghế đều dùng chung một độ ngả. Thực tế, góc ngả lưng phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng và kiểu ghế. Đối với trẻ sơ sinh, cột sống và cổ còn yếu, ghế bắt buộc phải quay về phía sau và được ngả một nửa, thường từ 30-45 độ nhưng thông số chính xác phải căn cứ vào từng sản phẩm.

Đối với trẻ sơ sinh, cột sống và cổ còn yếu, ghế bắt buộc phải quay về phía sau và được ngả một nửa. Ảnh: BaLL LunLa

Nếu để ghế quá đứng, đầu bé sẽ gục về phía trước, chèn ép đường thở gây nguy hiểm tính mạng. Ngược lại, nếu ngả quá sâu sẽ làm giảm khả năng chống sốc khi xảy ra va chạm.

Các chuyên gia khuyến cáo hãy kiểm tra bộ chỉ thị góc ngả (bọt thủy hoặc mũi tên) được tích hợp sẵn trên thân ghế để điều chỉnh cho đúng chuẩn của nhà sản xuất. Ngoài ra, trẻ nên được duy trì tư thế quay mặt về phía sau cho đến khi đạt giới hạn chiều cao hoặc cân nặng của ghế ở chế độ này, thay vì vội chuyển sang tư thế quay mặt về phía trước.

Siết chặt đai an toàn và định vị kẹp ngực đúng chỗ

Lắp ghế vào xe chắc chắn là chưa đủ, em bé cũng cần được giữ chặt trong chiếc ghế đó. Ghế ngồi lỏng lẻo khiến trẻ dễ bị văng khỏi vị trí khi xe phanh gấp. Hãy thắt đai an toàn qua vai bé và đảm bảo không có đoạn vải nào bị chùng. Ngoài ra, kẹp ngực phải được kéo lên nằm ngang nách, tương đương với vùng xương ức của trẻ.

Một lỗi phổ biến mà các bậc cha mẹ cũng hay mắc phải là cho trẻ mặc quần áo quá dày khi đặt con vào ghế ô tô. Ảnh: Chicco

Một lỗi phổ biến mà các bậc cha mẹ cũng hay mắc phải là cho trẻ mặc quần áo quá dày khi đặt con vào ghế ô tô, điều này cần tránh vì lớp quần áo dày cũng có thể làm cho dây an toàn bị lỏng hơn. NHTSA khuyến cáo không đặt thêm lớp đệm dày phía dưới hoặc phía sau trẻ nếu nhà sản xuất ghế không cho phép.

Lắp ghế đúng quan trọng không kém việc chọn ghế phù hợp. Trước mỗi chuyến đi, cha mẹ nên kiểm tra nhanh 3 yếu tố: ghế không bị xê dịch quá 2,5 cm, góc ngả đúng theo hướng dẫn và dây đai ôm sát cơ thể trẻ. Những thao tác đơn giản này có thể tạo ra khác biệt lớn về an toàn khi xảy ra tình huống bất ngờ trên đường.

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