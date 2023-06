Chiều 9/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi can Lê Hồng Phong (SN 1989, ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) về tội chống người thi hành công vụ.

Nghi can làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào khoảng 9 giờ 22 phút ngày 31/5, tại Km117 thuộc Quốc lộ 2, đoạn qua thôn Hoà Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nghi can Lê Hồng Phong điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A-144.82 vượt quá tốc độ cho phép.

Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nghi can Lê Hồng Phong không chấp hành, tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy. Tổ công tác sử dụng xe đặc chủng truy đuổi hơn 1 km thì chặn được phương tiện, tiếp cận và yêu cầu lái xe xuống làm việc. Lúc này, lái xe cố thủ trên xe, đóng cửa, lùi xe rồi luồn lách tiếp tục bỏ chạy từ địa phận tỉnh Tuyên Quang sang tỉnh Phú Thọ.

Chiếc xe nghi can điều khiển. Ảnh CACC.

Nhận thấy tình huống phức tạp, lái xe hành động liều lĩnh bất chấp có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người thi hành công vụ, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo các cấp, xin ý kiến chỉ đạo và liên hệ lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp ngăn chặn.

Tiếp tục truy đuổi quãng đường dài hơn 7km, lái xe liên tục di chuyển giữa đường, không cho xe cảnh sát giao thông vượt lên. Đến cầu Đoan Hùng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, khi bị lực lượng chức năng chặn trước đầu xe, lái xe lại quay đầu bỏ chạy ngược về hướng Tuyên Quang rồi rẽ vào đường đê sông Lô.

Chỉ đến khi gặp hàng rào barrie của Nhà máy Z129 thuộc xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và bị xe cảnh sát giao thông khóa đuôi phía sau không di chuyển được nữa thì lái xe mới chịu dừng lại. Sau khoảng 15 phút quanh co không hợp tác, lái xe đã phải xuống xe xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

Toàn bộ quá trình truy đuổi đến khi dừng được xe đối tượng kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.