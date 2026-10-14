Chia sẻ với hoàn cảnh 3 bố con anh Nguyễn Hoàng Quý (MS 2026.255) đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 190.754.014 đồng để bố con anh Quý có thêm điều kiện chữa trị.

Anh Nguyễn Hoàng Qúy (SN 1995, dân tộc Tày, trú tại xóm Na Mọn, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) - nhân vật trong bài viết: "3 bố con đều mắc bệnh máu, người cha khẩn cầu giúp 2 con nhỏ".

Số tiền 190.754.014 đồng bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ sẽ giúp 3 bố con anh Nguyễn Hoàng Quý có thêm điều kiện chữa trị bệnh

Từ nhỏ, anh Quý đã phải sống cùng những đợt truyền máu định kỳ nên sức khoẻ yếu. Lớn lên, anh vẫn mong có một mái ấm riêng. Anh gặp chị Nông Thị Hường (SN 1998), hai người nên duyên vợ chồng và cùng xây dựng gia đình.

Hai người từng hy vọng những đứa con sinh ra sẽ khỏe mạnh, không phải trải qua bệnh tật giống anh. Thế nhưng, lần lượt hai con của anh là Nguyễn Hoàng Phong (SN 2019) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2022) đều được xác định mắc bệnh tan máu huyết tán khi bé Phong hơn 2 tuổi, bé Thuỷ hơn 1 tuổi.

Cùng lúc cả 3 bố con anh Quý đều mắc bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Mọi gánh nặng trong gia đình lúc này dồn lên vai chị Hường. Tuổi đời chưa đến 30, chị phải chăm lo cho gia đình có 3 người bệnh, ngoài ra còn có người mẹ chồng sức khoẻ yếu, không còn khả năng lao động.

Gia đình chị chỉ có 2 sào ruộng, không có nghề nghiệp ổn định. Ai thuê gì chị làm nấy, từ hái chè, phun thuốc sâu đến những công việc nặng như vác gỗ, miễn có thêm thu nhập để lo cuộc sống và chi phí điều trị cho chồng và con.

Cảm thương hoàn cảnh của 3 bố con anh Quý, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để 3 bố con anh có thêm động lực để chữa bệnh. Số tiền 190.754.014 đồng của bạn đọc đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến tận tay gia đình. Trong thời gian tới, nếu bạn đọc vẫn hỗ trợ bố con anh Quý, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.

Anh Quý bày tỏ: "Số tiền của mọi người giúp đỡ như chiếc phao cứu sinh đối với 3 bố con tôi. Những ngày sắp tới bố con tôi sẽ được thăm khám và điều trị thường xuyên hơn. Ân tình này gia đình chúng tôi ghi nhớ suốt đời".