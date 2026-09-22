MS 2026.255

Anh Nguyễn Hoàng Quý (SN 1995, dân tộc Tày, trú tại xóm Na Mọn, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) sinh ra đã mắc bệnh tan máu huyết tán (Thalassemia). Anh Quý cho biết, nhiều người trong gia đình anh từng mắc căn bệnh này. Ông nội, bố đẻ và cô, chú của anh đều mắc bệnh. Bố anh và một người chú đã qua đời vì căn bệnh này.

Cả ba bố con anh Nguyễn Hoàng Quý đều mắc bệnh tan máu huyết tán khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ

Từ nhỏ, anh Quý đã phải sống cùng những đợt truyền máu định kỳ nên sức khoẻ yếu. Lớn lên, anh vẫn mong có một mái ấm riêng. Anh gặp chị Nông Thị Hường (SN 1998), hai người nên duyên vợ chồng và cùng xây dựng gia đình.

Hai người từng hy vọng những đứa con sinh ra sẽ khỏe mạnh, không phải trải qua bệnh tật giống anh. Thế nhưng, lần lượt hai con của anh là Nguyễn Hoàng Phong (SN 2019) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2022) đều được xác định mắc bệnh tan máu huyết tán khi bé Phong hơn 2 tuổi, bé Thuỷ hơn 1 tuổi.

Anh Quý kể, khi nhận kết quả xét nghiệm của các con, anh như chết lặng. Thương vợ và 2 con còn nhỏ, anh càng lo lắng bởi bản thân vốn không có đủ sức khỏe để trở thành trụ cột kinh tế của gia đình.

Anh Qúy cùng bé Phong thường xuyên phải xuống viện điều trị và truyền máu định kỳ

Những đơn thuốc và giấy khám bệnh đã sờn cũ theo năm tháng, ghi lại những lần thăm khám và truyền máu của ba bố con tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Với gia đình anh Quý, việc điều trị bệnh đã kéo dài trong suốt nhiều năm qua.

Bé Thủy mới hơn 3 tuổi, thường xuyên phải đối mặt với những cơn sốt khi cơ thể thiếu máu. Bé Phong đang ở tuổi đi học nhưng việc học nhiều lần bị gián đoạn bởi những đợt vào viện truyền máu định kỳ. Còn bệnh tình của anh Quý nặng hơn nên cũng cần được chăm sóc.

Mọi gánh nặng trong gia đình lúc này dồn lên vai chị Hường. Tuổi đời chưa đến 30, chị phải chăm lo cho gia đình có 3 người bệnh, ngoài ra còn có người mẹ chồng sức khoẻ yếu, không còn khả năng lao động.

Gia đình chị chỉ có 2 sào ruộng, không có nghề nghiệp ổn định. Ai thuê gì chị làm nấy, từ hái chè, phun thuốc sâu đến những công việc nặng như vác gỗ, miễn có thêm thu nhập để lo cuộc sống và chi phí điều trị cho chồng và con.

Nhưng sức người có hạn. Khi lịch truyền máu của chồng, con dồn dập, chị Hường không còn đủ thời gian và sức lực để vừa chăm sóc gia đình, vừa kiếm tiền.

Và cứ thế, những lần trễ lịch truyền máu ngày càng nhiều. Không phải gia đình chủ quan, mà theo lời chị Hường, vì không còn tiền để đưa con đến bệnh viện.

Bé Thủy thường xuyên bị sốt khi cơ thể thiếu máu

“Con bé sốt cao, em xem sổ thì đã quá lịch truyền máu mấy hôm. Nhưng, em không biết lấy đâu ra tiền đi đường…”, chị Hường nghẹn giọng.

Đặt con ngồi cạnh chiếc quạt cũ đang chạy hết công suất, chị Hường lấy từ chiếc túi vải ra 3 cuốn sổ khám bệnh đã sờn mép, ngả màu. Những trang giấy chi chít chữ của bác sĩ, con dấu và lịch truyền máu được ghi lại qua nhiều năm.

Những lịch truyền máu dày đặc khiến chị càng lo lắng vì chưa thể xoay kịp tiền đưa con đến bệnh viện. Với anh Quý, sau nhiều năm sống cùng bệnh tật, điều khiến anh lo nhất không phải bệnh tình của bản thân mà là cảnh vợ con phải chịu khổ.

“Em thương vợ lắm! Có những lúc mệt mỏi quá, em từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, nhưng nhìn 2 đứa con còn nhỏ dại, em không thể... Em lo lắm, chỉ sợ các cháu trễ hẹn truyền máu, bệnh lại nặng thêm. Em chỉ xin các bác thương 2 đứa con em!”.

Những lúc sức khỏe ổn định, anh Quý tranh thủ làm giúp vợ những công việc nhẹ

Ông Triệu Văn Thảo, Trưởng xóm Na Mọn, xã Hợp Thành, cho biết, gia đình anh Nguyễn Hoàng Quý thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Ba bố con anh đều mắc bệnh về máu di truyền; trong gia đình, từ ông nội đến các bác, các chú cũng có nhiều người mắc bệnh.

“Địa phương rất mong cộng đồng giúp đỡ bố con anh Quý có thêm điều kiện và động lực để được đi bệnh viện thường xuyên chữa bệnh”, ông Thảo nói.

Trong hoàn cảnh này, sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm chính là tia hy vọng lớn để 3 bố con anh Quý có thể tiếp tục hành trình điều trị bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ 3 bố con anh Nguyễn Hoàng Qúy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.255 (bố con anh Nguyễn Hoàng Qúy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Hoàng Quý theo địa chỉ: xóm Na Mọn, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0325427250

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