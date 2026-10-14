Sau lần cãi nhau nảy lửa vừa qua, tôi quyết định dọn ra ở riêng. Dù anh liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn hàn gắn, tôi vẫn chọn cách dừng lại vì quá mệt mỏi.

Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, tính đến nay đã gần 5 năm. Anh không phải người đẹp trai, giàu có hay khéo ăn khéo nói nhưng lại vô cùng chiều chuộng bạn gái. Chỉ cần là thứ tôi thích, anh luôn cố gắng dành dụm tiền mua tặng bằng được.

Tốt nghiệp đại học, biến cố xảy ra khi bố anh đột ngột qua đời. Anh phải chuyển về quê làm việc để vừa phụng dưỡng mẹ già, vừa chăm sóc em gái còn nhỏ. Còn tôi ở lại Hà Nội tiếp tục học lên cao học, dự định sau khi hoàn thành chương trình sẽ tính đến chuyện kết hôn, chuyển về quê anh sinh sống.

Thời gian đầu chưa xin được việc, bố mẹ đẻ tôi lại khó khăn nên mọi chi phí sinh hoạt và tiền học phí của tôi đều do một tay anh gửi lên hỗ trợ. Sau khoảng nửa năm, dù tôi đã đi làm, anh vẫn đều đặn chuyển thêm vì nghĩ mức sống ở thành phố đắt đỏ, còn chi tiêu ở quê không tốn kém bao nhiêu.

Tính ra, khoản tiền anh "nuôi" tôi cũng lên đến gần 200 triệu. Nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà nên tôi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ đó mà không tính toán quá nhiều.

Thời gian đầu, bạn trai gửi tiền để tôi học tiếp cao học. Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, khoảng cách địa lý cùng áp lực công việc khiến mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Vừa đi làm vừa đi học khiến tôi kiệt sức, không thể nhắn tin hay liên tục trò chuyện điện thoại cùng anh như trước. Cũng vì thế, anh bắt đầu sinh ra nghi ngờ, ghen tuông mất kiểm soát.

Anh gặng hỏi từng đồng nghiệp nam làm cùng tôi, bắt tôi quay video chứng minh đang ở phòng trọ mỗi tối. Hễ tôi không kịp nghe điện thoại, anh lập tức suy diễn rằng tôi có người khác ở thành phố.

Nhưng kỳ lạ là, sau mỗi lần ghen tuông cãi nhau nảy lửa, anh lại chuyển vào tài khoản của tôi một khoản tiền lớn coi như lời xin lỗi. Cách yêu kiểm soát dồn dập rồi bù đắp bằng tiền ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Đỉnh điểm vào tuần trước, khi tôi không kịp trả lời tin nhắn vì bận làm báo cáo tổng kết, anh đã âm thầm bắt xe khách lên tận phòng trọ tôi ở lúc nửa đêm. Thấy tôi đi làm về muộn cùng một đồng nghiệp nam chung dự án, anh lao vào làm ầm ĩ, dùng những lời lẽ xúc phạm sự chung thuỷ của tôi ngay trước mặt nhiều người.

Sự việc đó như giọt nước làm tràn ly. Tôi dứt khoát tuyên bố chia tay mặc cho anh nài nỉ xin lỗi. Nhận ra bản thân vô lý, anh liên tục van xin, thậm chí ở lại thủ đô nhiều ngày để níu kéo nhưng tôi nhất quyết từ chối.

Hiện tại, mẹ và em gái anh ở quê liên tục gọi điện, nhắn tin trách mắng tôi là kẻ "ăn cháo đá bát", "qua cầu rút ván", lợi dụng tiền bạc của anh suốt thời gian dài học hành rồi phủi tay dứt áo. Nỗi giằng xé trong lòng tôi càng thêm nặng nề.

Số tiền anh từng chu cấp cho tôi ăn học, tôi nhất định sẽ dành dụm trả lại đầy đủ, nhưng ngay bây giờ thì tôi chưa có đủ. Tôi thực sự quá mệt mỏi và tổn thương trước sự ghen tuông mù quáng của anh. Liệu quyết định của tôi có quá vội vàng? Nghĩ đến thời gian yêu nhau, tôi cũng buồn nhưng nghĩ đến tiếp tục kéo dài mối quan hệ, tôi lại sợ hãi.

Độc giả Thanh Thuỷ