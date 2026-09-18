Nhiều người thường lúng túng không biết "dành dụm" hay "giành dụm" từ nào mới đúng chính tả do cách phát âm gần giống nhau giữa "d" và "gi". Việc sử dụng sai từ ngữ không chỉ ảnh hưởng đến văn viết mà còn làm giảm tính chuyên nghiệp. Nhận diện đúng bản chất ngôn ngữ sẽ giúp bạn tự tin dùng từ chuẩn xác nhất.

Dành dụm hay giành dụm viết đúng chính tả. Ảnh minh họa: AI

Chúng ta hãy cùng đi thẳng vào vấn đề như sau: Giành dụm là từ sai chính tả, không có trong hệ thống từ điển tiếng Việt. "Giành" mang nghĩa tranh đoạt, chiếm lấy trong sự cạnh tranh như giành chiến thắng, giành huy chương. Ghép "giành" với "dụm" tạo ra cụm từ vô nghĩa hoặc có thể hiểu gượng ép là "tranh giành sự gom góp", hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩa tiết kiệm, tích lũy trong tiếng Việt.

Từ "giành dụm" còn là một lỗi chính tả phổ biến, xuất phát từ sự nhầm lẫn trong cách phát âm và ý nghĩa giữa hai từ đơn dành và giành, hoặc do thói quen khi nói, viết và sự chưa hiểu đầy đủ về ngữ nghĩa.

Ngược lại, dành dụm là từ viết đúng chính tả theo từ điển tiếng Việt. Dành dụm là động từ ghép mang ý nghĩa tích cực, chỉ hành động tiết kiệm, tích lũy một cách có ý thức và có kế hoạch. Trong đó "dành" nghĩa là giữ lại, để dành cho tương lai; "dụm" là gom góp từng chút một. Kết hợp lại, "dành dụm" diễn tả sự chắt chiu, tích lũy dần dần hướng đến mục tiêu cụ thể.

Một số ví dụ khi sử dụng từ dành dụm:

- Cô ấy đã dành dụm được một khoản tiền lớn để mua căn nhà mơ ước. - Tiết kiệm tiền.

- Anh em tôi cùng nhau dành dụm từng đồng để giúp đỡ bố mẹ. - Gom góp tiền bạc.

- Để có chuyến đi này, chúng tôi đã phải dành dụm suốt cả năm trời. - Tích lũy tiền bạc và công sức.

- Ông bà tôi luôn dạy con cháu phải biết dành dụm, tiết kiệm từ khi còn trẻ. - Lời khuyên về thói quen tốt.

- Nhờ dành dụm được chút ít, gia đình anh ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn. - Kết quả của sự tiết kiệm.

Hy vọng rằng, với những phân tích chi tiết trên, bạn đã có thể tự tin phân biệt và sử dụng đúng dành dụm hay giành dụm. Bạn đừng quên chia sẻ bài viết này cho bạn bè, người thân để tránh lặp lại lỗi sai chính tả tương tự.