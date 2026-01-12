Dược Nam Hà lầnĐây là năm thứ sáu liên tiếp doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành, không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh, mà còn phản ánh chiến lược phát triển dài hạn và tầm nhìn toàn diện của doanh nghiệp đối với lĩnh vực Đông dược Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Dược Nam Hà đón nhận giải thưởng Top 5 Công ty Đông dược uy tín 2025

Kết quả của một hành trình dài

Bảng xếp hạng Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam do Vietnam Report công bố được xây dựng dựa trên nhiềucác tiêu chí quan trọng như: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát chuyên sâu từ khách hàng, chuyên gia cùng các đơn vị trong ngành.

Việc Dược Nam Hà liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng suốt sáu năm qua cho thấy một thương hiệu được thị trường và người tiêu dùng tin tưởng bền vững, đồng thời khẳng định năng lực vận hành và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh ngành Đông dược Việt Nam phát triển nhanh nhưng ngày càng cạnh tranh, việc giữ vững vị trí Top 5 không chỉ đòi hỏi nền tảng tài chính ổn định, mà còn phụ thuộc vào năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm và uy tín thương hiệu. Dược Nam Hà đã chứng minh khả năng cân bằng hài hòa giữa phát triển kinh doanh và xây dựng giá trị thương hiệu lâu dài.

ĐạiTheo đại diện doanh nghiệp cho biết, việc liên tiếp được ghi danh trong Top 5 là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng và thị trường, khẳng định Dược Nam Hà không chỉ là doanh nghiệp Đông dược uy tín mà còn làmột trong những thương hiệu chuẩn mực của ngành Đông dược Việt Nam.

Giữ gìn và phát triển Đông dược toàn diện

Suốt hành trình phát triển, Dược Nam Hà lựa chọn con đường bền bỉ: kế thừa tinh hoa Đông dược truyền thống và nâng tầm bằng khoa học hiện đại. ViệcDoanh nghiệp không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp bảo tồn giá trị, mà cònnhằm từng bước phát triển hệ sinh thái Đông dược toàn diện, nơi các giải phápphù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe được phát triển bài bản và phù hợp vớitrong nhịp sống hiện đại.

Các sản phẩm Đông dược tiêu biểu như Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ, TPBVSK Xịt họng Bổ Phế Nam Hà, TPBVSK Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy, Tiêu Độc Nam Hà, Hoàn Bổ Thận Âm… không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏethể hiện đại mà còn gìn giữ tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam. Sựsự kết hợp hài hòa giữa bài thuốc cổ truyền và tiêu chuẩn chất lượng hiện đại đã giúp các sản phẩm, trở thành lựa chọn quen thuộc của đông đảo người tiêu dùng.

Bên cạnh đóSong song với phát triển sản phẩm, Dược Nam Hà đặc biệt chú trọng làm chủ nguồn nguyên liệu, với các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo, bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng bộ, an toàn, minh bạch về nguồn gốc, đồng thời và góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý của Việt Nam.

Các sản phẩm đông dược tiêu biểu của Dược Nam Hà

Thương hiệu chăm sócđồng hành với sức khoẻ quen thuộckhỏe hô hấp người Việt

Bổ Phế Nam Hà từ lâu đã trở thành biểu tượng chất lượng và uy tín của Dược Nam Hà trong lĩnh vực Đông dược, ghi dấu ấn sâu sắc trong đời sống chăm sóc sức khỏe của nhiều thế hệ người Việt. Ra đời từ năm 1960, Bổ Phế Nam Hà đã hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình, mang hương vị thảo dược dịu ấm, xoa dịu những cơn ho của trẻ nhỏ và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cả trẻ em và người lớn.

Hơn nửa thế kỷ trôi quaphát triển, Bổ Phế Nam Hà đã trở thành thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời, gắn liền với ký ức tuổi thơ và sức khỏe hô hấpniềm tin của nhiều thế hệ. Sự bền bỉ và uyngười tiêu dùng. Uy tín của sản phẩm không chỉ đến được tạo nên từ kinh nghiệm bào chế bài thuốc cổ truyền, mà còn là kết quả của nỗ lực đổi mới liên tục, kết hợp tinh hoa bài thuốc dân gian với đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tạolàm nên “chất riêng” của thương hiệu.

Các sản phẩm như Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ, Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường, Viên ngậm thuốc ho Bổ Phế Nam Hà, TPBVSK Xịt họng Bổ Phế Nam Hà… đãđều trở thành những giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp quen thuộc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả trẻ em và người lớn.

Gần đây, TPBVSK Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy ra đời như một cách tái hiện hương vị tuổi thơ theo dạng thức tiện lợi, hiện đại. Viên ngậm giữ nguyên vị thảo dược the mát quen thuộc, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm có với hai phiên bản có đường và không đường, phù hợp với người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai và cho con bú, mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhiều đối tượng.

Chính tinh thần giữVới định hướng gìn giữ giá trị truyền thống song hành cùng đổi mới đã giúp, Bổ Phế Nam Hà nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của ngành dược Việt.

Bổ Phế Nam Hà - thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời, gắn bóđồng hành với sức khỏe hô hấp của nhiều thế hệ người Việt.

Danh hiệu Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho năng lực toàn diện và uy tín lâu dài của Dược Nam Hà trên thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và chứng nhận như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Ngôi sao Thuốc Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam…

Chủ tịch HĐQT Dược Nam Hà cho biết: “Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên cùng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, cũngđồng thời là động lực để Dược Nam Hà tiếp tục phát triển bền vững, đưa giá trị Đông dược Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế.”

Bước vào hành trình 66 năm, Dược Nam Hà đang tiếp tục khẳng định rằng Đông dược Việt Nam không chỉ là giải pháp chăm sóc sức khỏe, mà còn là tinh hoa văn hóa, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ y dược quốc tế.

(Nguồn: Dược Nam Hà)