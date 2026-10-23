Tại Lễ công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tiếp tục ghi dấu mốc bứt phá khi có 4 thương hiệu/sản phẩm được vinh danh.

Theo đó, Dược phẩm Nam Hà có 4 thương hiệu/sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam gồm: Thuốc ho, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bổ Phế Nam Hà, thuốc xịt mũi Coldi-B DNH, kem bôi da trẻ em SkinBiBi và thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn răng miệng Naphacogyl.

Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp Dược phẩm Nam Hà có sản phẩm được công nhận tại chương trình, tiếp nối hành trình phát triển của doanh nghiệp từ năm 1960. Qua hơn sáu thập kỷ, doanh nghiệp từng bước phát huy thế mạnh đông dược, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm nhóm tân dược, mỹ phẩm và không ngừng ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất dược phẩm.

Đại diện Dược phẩm Nam Hà nhận chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Bổ Phế Nam Hà - từ chai siro đầu tiên đến “kẹo bổ phế” của thế hệ mới

Ra đời năm 1960, Bổ Phế Nam Hà kế thừa bài thuốc cổ truyền Bổ phế chỉ khái lộ, trở thành thương hiệu gắn liền với hành trình phát triển của Dược phẩm Nam Hà. Hơn 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất dược phẩm là nền tảng để thương hiệu duy trì giá trị bài thuốc truyền thống, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm.

Giá trị của Bổ Phế Nam Hà được tạo nên từ sự kết hợp giữa công thức phối hợp nhiều vị dược liệu theo nguyên lý y học cổ truyền và kinh nghiệm sản xuất được tích lũy hơn 60 năm. Sản phẩm không chỉ hướng đến công năng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, giảm đờm mà còn tập trung hướng đến công năng bổ phế cho người dùng.

Bề dày lịch sử không chỉ thể hiện ở thời gian hiện diện, mà còn ở quá trình duy trì và phát triển một thương hiệu gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe qua nhiều thế hệ. Không dừng lại ở dạng siro truyền thống, Bổ Phế Nam Hà đã mở rộng thành danh mục 7 sản phẩm, gồm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và thuốc ho, không đường và có đường, với các dạng bào chế như siro, viên ngậm và xịt họng.

Trong đó, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy là bước đổi mới nổi bật, với thiết nhỏ gọn, sự kết hợp giữa hương vị thảo dược và cảm giác the mát ngay sau khi ngậm, giúp sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện đại.

Từ nền tảng hơn 60 năm phát triển đến những cải tiến trong danh mục sản phẩm, Bổ Phế Nam Hà tiếp tục khẳng định định hướng kế thừa giá trị cốt lõi, đổi mới để thích ứng với nhu cầu của từng thế hệ người tiêu dùng.

Bổ Phế Nam Hà - thương hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt

Không ngừng đổi mới, mở rộng danh mục sản phẩm

Bên cạnh thế mạnh đông dược, Dược phẩm Nam Hà không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển đa dạng các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng phong phú. Coldi-B DNH, SkinBiBi và Naphacogyl là những đại diện tiêu biểu, góp phần khẳng định định hướng phát triển đa dạng và chuyên sâu của doanh nghiệp.

Coldi-B DNH - Dấu ấn chất lượng trong chăm sóc mũi xoang

Với hơn 30 năm hiện diện trên thị trường, thuốc xịt mũi Coldi-B DNH từng bước khẳng định uy tín bằng chất lượng bền vững và giá trị thiết thực trong chăm sóc mũi xoang. Sản phẩm giúp giảm các triệu chứng nghẹt mũi do cảm lạnh, viêm mũi dị ứng và viêm xoang, hỗ trợ đường thở thông thoáng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Sự kết hợp giữa công dụng rõ ràng, dạng xịt phun sương tiện lợi và chất lượng được duy trì qua thời gian đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Coldi-B DNH, củng cố niềm tin và sự gắn bó của người tiêu dùng.

Xịt mũi Coldi-B DNH - Hơn 30 năm chăm sóc xoang mũi

Kem bôi da trẻ em SkinBibi tiên phong ứng dụng tinh chất Cúc La Mã

Được Dược phẩm Nam Hà nghiên cứu và phát triển, SkinBiBi là sản phẩm kem bôi da trẻ em tiên phong ứng dụng tinh chất Cúc La Mã, nổi bật với đặc tính kháng viêm, hỗ trợ giảm mẩn đỏ và làm dịu cảm giác ngứa. Kết hợp cùng kẽm oxyd, Vitamin B5 và E, sản phẩm giúp chăm sóc, bảo vệ làn da nhạy cảm, hỗ trợ giảm hăm tã, mẩn ngứa, rôm sảy và khô da thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Điểm nổi bật của SkinBibi còn nằm ở nền tảng nghiên cứu khoa học, sản phẩm được nghiên cứu và chứng nhận với đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên cứu giảm viêm da do tã ở trẻ sơ sinh bằng sản phẩm Skin Bibi”. Kết hợp thành phần chiết xuất thảo mộc cùng công thức “3 Không” - không corticoid, không paraben, không cồn và độ pH 5,5 phù hợp với đặc điểm sinh lý làn da trẻ nhỏ, SkinBibi hướng đến giải pháp chăm sóc dịu nhẹ, có thể sử dụng cho trẻ ngay từ 0 tháng tuổi.

Kem bôi da trẻ em SkinBibi chăm sóc làn da non nớt của trẻ nhỏ từ 0 tháng tuổi

Lấy chất lượng và đổi mới làm nền tảng phát triển

Chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong là ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Trong ngành dược, những giá trị này gắn liền với năng lực nghiên cứu, kiểm soát chất lượng, tuân thủ quy định và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại Dược phẩm Nam Hà, hoạt động phát triển sản phẩm gắn với việc kiểm soát các công đoạn từ nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất và phân phối. Tuân thủ quy định pháp luật và các tiêu chuẩn áp dụng là nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm, củng cố năng lực sản xuất và phát triển bền vững.

Trên cơ sở thế mạnh đông dược được tích lũy qua nhiều thập kỷ, doanh nghiệp định hướng kết hợp tri thức y học cổ truyền với nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại. Phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những hướng đi nhằm hoàn thiện hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dược phẩm Nam Hà - Hàng Việt Nam chất lượng cao

Tiếp nối di sản, mở rộng giá trị dược phẩm Việt

Bốn đại diện được công nhận tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 phản ánh những hướng phát triển khác nhau của Dược phẩm Nam Hà: từ nền tảng đông dược lâu đời của Bổ Phế Nam Hà đến các sản phẩm chuyên biệt như Coldi-B DNH, SkinBiBi và Naphacogyl.

Sau hơn sáu thập kỷ, thách thức của doanh nghiệp không chỉ là gìn giữ những giá trị đã tạo dựng mà còn là tiếp tục đổi mới để phù hợp với yêu cầu của ngành dược hiện đại. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm tích lũy, năng lực nghiên cứu, kiểm soát chất lượng và tuân thủ chuyên môn sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo.

Việc được công nhận tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình đó, đồng thời thể hiện định hướng phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

Bích Đào