Cuốn sách Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc dày 484 trang, do Tiến sĩ Harry Yang - chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu sinh học và dược phẩm làm chủ biên, cung cấp cái nhìn toàn diện và cập nhật về vai trò của AI, ML trong nghiên cứu, phát triển thuốc.

Nội dung sách phân tích cách thức công nghệ mới hỗ trợ các nhà khoa học xử lý dữ liệu khổng lồ, gợi ý hướng nghiên cứu và giảm tỷ lệ thất bại trong phát triển thuốc truyền thống.

Thực tiễn quốc tế đã chứng minh tiềm năng của công nghệ này: Công ty Exscientia (Anh) phát triển thuốc ung thư bằng AI, sản phẩm đã bước vào thử nghiệm lâm sàng; hay Insilico Medicine (Mỹ) rút ngắn thời gian phát triển thuốc xơ phổi từ 4-5 năm xuống dưới 18 tháng. Nhiều tập đoàn dược lớn như Bayer, Novartis, Pfizer cũng đang hợp tác với các công ty AI nhằm tăng tốc phát triển thuốc mới.

Tại Việt Nam, ứng dụng AI trong phát triển thuốc vẫn còn mới mẻ, chủ yếu ở quy mô startup hoặc trung tâm nghiên cứu nhỏ, chủ yếu tập trung vào phân tích dữ liệu bệnh nhân và thiết kế thử nghiệm. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình ứng dụng mạnh mẽ hơn trong tương lai, khi hạ tầng dữ liệu và nhân lực ngày càng được cải thiện.

PGS.TS Lê Văn Truyền nhấn mạnh: "Với tính chất vừa là tài liệu tổng quan, vừa là kim chỉ nam thực tiễn, cuốn sách sẽ giúp các nhà nghiên cứu, bác sĩ, dược sĩ và cả sinh viên y - dược nắm bắt cách thức khai thác sức mạnh công nghệ để đẩy nhanh tiến trình khám phá, thử nghiệm và đưa ra thị trường những loại thuốc an toàn, hiệu quả, phục vụ sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân loại".