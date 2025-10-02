Ngày 2/10, tại Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm PV Việt Nam và Bellavie SRL (Bỉ) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. Sự kiện này mở ra một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác y tế song phương, nhấn mạnh vào nghiên cứu khoa học hệ vi sinh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng phát triển các hoạt động hợp tác chuyên sâu, hướng tới tăng cường năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D) và ứng dụng khoa học vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong đó, hai bên sẽ nghiên cứu lâm sàng, triển khai các nghiên cứu tại Việt Nam nhằm đánh giá hiệu quả và tính an toàn của probiotics, prebiotics và nutraceuticals đối với sức khỏe phụ khoa. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng để xây dựng hướng dẫn thực hành lâm sàng, góp phần chuẩn hóa việc sử dụng probiotics trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Ông Benoit Ligot, Giám đốc điều hành Công ty Bellavie và bà Lê Anh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm PV Việt Nam, trao đổi biên bản MOU

Cùng đó, hoạt động trao đổi khoa học, đồng tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế và khu vực, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia Việt Nam - Bỉ cũng được tổ chức, đồng thời tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực, thúc đẩy các chương trình trao đổi học giả, đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ y tế Việt Nam, đồng thời từng bước hội nhập với xu hướng quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Trọng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm PV Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Thông qua hợp tác này, hai bên không chỉ cùng nhau phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiên tiến mà còn mở rộng hợp tác khoa học mang ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao vị thế y tế và khoa học của cả hai quốc gia trên trường quốc tế.

Tại lễ ký kết, hai bên đã giới thiệu Bellavie Woman - giải pháp synbioceutical tiên tiến kết hợp 7 chủng lợi khuẩn (probiotics), chất xơ hòa tan (prebiotics) và chiết xuất Nam việt quất (nutraceuticals). Sản phẩm nổi bật nhờ nền tảng khoa học châu Âu, phát triển dựa trên nghiên cứu hệ vi sinh; công thức toàn diện, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và hỗ trợ dự phòng viêm nhiễm phụ khoa, bao bì công nghệ cao, bảo vệ lợi khuẩn khỏi độ ẩm, giúp ổn định chất lượng mà không cần bảo quản lạnh.

Sự kiện ký kết MOU là bước khởi đầu để hai bên cùng nhau phát triển các nghiên cứu y tế ứng dụng, đưa ra các giải pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe phụ nữ Việt Nam theo xu hướng hiện đại và bền vững.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm PV Việt Nam)