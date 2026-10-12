Nhiều người vẫn cho rằng cúm A là bệnh thông thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh qua nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây suy hô hấp nhanh chóng.

ThS.BSNT Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân H.X.T (72 tuổi, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đang điều trị thuốc thường xuyên và từng bị tai biến mạch máu não.

Ngày 6/10, ông T. nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho khạc đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với cúm A. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm phổi nặng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trao đổi khí, phải hỗ trợ hô hấp với nồng độ oxy khoảng 40-50% để duy trì oxy máu.

Bệnh nhân được điều trị cúm A và tình trạng nhiễm khuẩn và hỗ trợ hô hấp tích cực.

Sau ba ngày điều trị, ông T. đã hết sốt, huyết động tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi vẫn còn nặng, chưa thể tự duy trì hô hấp hiệu quả và tiếp tục phải thở máy không xâm nhập với nồng độ oxy hỗ trợ khoảng 40%.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là ông P.V.T (Hà Nội) có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu ho, khạc đờm trắng, khó thở tăng dần, kèm mệt mỏi và ăn uống kém. Đáng chú ý, bệnh nhân chỉ sốt nhẹ, khoảng 38 độ C, không có biểu hiện sốt cao rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng khó thở của ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình phải đưa đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám.

Tại đây, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc cúm A và thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, vật vã, thở nhanh, da niêm mạc nhợt; phổi có nhiều ran bất thường. Các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, xuất hiện các rối loạn toàn thân nghiêm trọng và không cải thiện dù đã được hồi sức tích cực.

Bác sĩ Huyền cảnh báo cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và những biến chứng nguy hiểm.

Người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, mọi người cần duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.

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