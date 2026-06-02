Nếu quá bận rộn và quên duy trì streak rên Duolingo, giờ đây người dùng không còn phải lo lắng trước sự "tức giận" của biểu tượng cú xanh Duo hay cảm thấy thất vọng về bản thân.

Dù đang học ngoại ngữ, cờ vua, toán, âm nhạc hay bất kỳ khóa học nào khác, việc lỡ nhịp một ngày sẽ không còn là dấu chấm hết.

Người dùng cần học 3 bài liên tiếp để lấy lại streak đã mất. Ảnh chụp màn hình

Ngày 1/6, ứng dụng học tập này đã công bố đặc quyền kéo dài một tháng dành cho những người dùng hay quên.

Bắt đầu từ hôm qua, những người chơi đánh mất streak có thể khôi phục thành tích đó bằng cách hoàn thành ba bài học trong một lần truy cập.

Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể "sửa sai" trong tháng 6 vì tính năng khôi phục chỉ tồn tại trong duy nhất tháng này.

Streak có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều khách hàng của Duolingo. Theo thông báo từ công ty, hơn 15 triệu người chơi đang sở hữu streak kéo dài hơn 1 năm.

Bên cạnh đó, một bảng xếp hạng không chính thức được tờ USA Today trích dẫn cho thấy chuỗi streak dài nhất trên Duolingo hiện lên tới 13 năm.

Chỉ cần bỏ lỡ một ngày là đủ để phá hủy toàn bộ thành tích, do đó, những người chơi đi du lịch, ốm đau hoặc bị phân tâm có thể dễ dàng đánh mất nỗ lực mà họ đã dành nhiều năm để xây dựng.

Duolingo cung cấp tùy chọn Streak Freeze và Streak Repair để duy trì streak nhưng cần tới đá quý (gem) và tiền (để mua thêm gem).

Để khôi phục lại chuỗi, thành tích trước đó của người học phải đạt ít nhất 30 ngày và họ phải hoàn thành ba bài học theo yêu cầu trong cùng một khoảng thời gian sử dụng.

Những người đủ điều kiện sẽ thấy tùy chọn này xuất hiện trong ứng dụng của họ, nhắc nhở họ "hồi sinh" chuỗi streak của mình.

Trong một tuyên bố, đại diện của Duolingo cho biết việc khôi phục chuỗi học đã mất là một trong những yêu cầu thường xuyên nhất mà họ nhận được từ khách hàng.

"Chỉ tính riêng trong năm ngoái, hàng chục nghìn người học từ hơn 80 quốc gia đã lên mạng xã hội để yêu cầu lấy lại chuỗi streak của họ", người này chia sẻ.

