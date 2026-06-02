Tại sự kiện GTC Đài Bắc, Nvidia giới thiệu Isaac GR00T Reference Humanoid Robot - nền tảng robot hình người được phát triển cùng Unitree của Trung Quốc và Sharpa của Singapore.

Hệ thống được thiết kế như một bộ công cụ tiêu chuẩn dành cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển robot thế hệ mới.

Isaac GR00T Reference Humanoid Robot. Ảnh: Nvidia

Không chỉ cung cấp bộ xử lý AI, Nvidia đang từng bước mở rộng sang phần mềm, quy trình phát triển và phần cứng tham chiếu nhằm tạo nền tảng chung cho ngành robot hình người.

Theo CEO Jensen Huang, robot hình người sẽ là động lực quan trọng đưa AI vật lý vào các ngành công nghiệp quy mô lớn trong tương lai.

Nền tảng mới kết hợp robot H2 Plus của Unitree, bàn tay xúc giác Wave do Sharpa phát triển và bộ xử lý Jetson AGX Thor T5000 của Nvidia.

Robot cao khoảng 1,8 m, nặng 68 kg, sở hữu 31 bậc tự do trên cơ thể cùng 22 bậc tự do ở mỗi bàn tay, cho phép thực hiện các thao tác phức tạp.

Hệ thống được trang bị camera âm thanh nổi trên đầu, camera ở cổ tay và cảm biến quán tính để theo dõi chuyển động.

Nvidia cho biết bộ xử lý Jetson AGX Thor T5000 dựa trên kiến trúc Blackwell có hiệu suất AI đạt 2.070 FP4 teraflops, đáp ứng nhu cầu xử lý và điều khiển robot theo thời gian thực.

Một trong những mục tiêu của Isaac GR00T là đơn giản hóa quy trình phát triển robot hình người. Bộ công cụ bao gồm Isaac Teleop để thu thập dữ liệu trình diễn, Isaac Sim và Isaac Lab phục vụ mô phỏng, huấn luyện, cùng Isaac ROS để triển khai lên robot thực tế.

Theo Nvidia, dữ liệu vẫn là thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển robot. Vì vậy, công ty cho phép các tổ chức nghiên cứu tự quản lý dữ liệu huấn luyện, dữ liệu vận hành và nhật ký hệ thống nhằm đảm bảo quyền kiểm soát và bảo mật.

Một số đơn vị dự kiến áp dụng nền tảng này gồm Viện Allen AI (Ai2), ETH Zurich, Trung tâm Robot Stanford và Đại học California San Diego.

Đại diện Sharpa cho rằng sự hợp tác với Nvidia sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đưa robot hình người từ phòng thí nghiệm ra môi trường làm việc thực tế.

Ngoài Unitree, Nvidia cho biết đang lên kế hoạch hợp tác với các nhà sản xuất robot tại Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.

Công ty cũng tích hợp các cơ chế bảo mật như xác thực mã nguồn, khởi động an toàn và điện toán bảo mật nhằm ngăn robot vận hành phần mềm độc hại hoặc làm rò rỉ dữ liệu.

Theo kế hoạch, Unitree sẽ mở bán nền tảng robot hình người tham chiếu của Nvidia vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, bộ quy trình phát triển dành cho robot Unitree G1 sẽ sớm được công bố trên GitHub và Hugging Face để cộng đồng nghiên cứu tiếp cận rộng rãi hơn.

(Theo eWeek)