Sáng kiến mang tên "Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á" được ra mắt thông qua sự hợp tác giữa Google, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) cùng các đối tác đến từ Singapore và Indonesia.

Chương trình tập trung hỗ trợ các nhà sáng lập phát triển, thương mại hóa dòng sản phẩm AI tác nhân (agentic AI) và từng bước đưa Đông Nam Á trở thành điểm đến của các giải pháp công nghệ thực tiễn.

Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á là sáng kiến xuyên biên giới mới nhằm hỗ trợ các nhà sáng lập phát triển và thương mại hóa các tác nhân AI do chính họ xây dựng. Ảnh: Google

Theo thông tin từ Google, kể từ năm 2018, các chương trình tăng tốc này đã giúp hơn 200 startup giai đoạn đầu tại Đông Nam Á xây dựng các sản phẩm mới, gọi vốn được 6,6 tỷ USD và tạo ra 11.300 việc làm. Tại Việt Nam, trong bốn năm qua, các sáng kiến tương tự hỗ trợ hơn 500 startup Việt Nam đạt được quy mô thương mại, tiêu biểu như Buymed (công nghệ y tế), Reforged Labs (AI sáng tạo), cùng GIMO và TopCV.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam nhấn mạnh công ty trao quyền cho các startup để “xây dựng, thương mại hóa và mở rộng các giải pháp tiên phong, góp phần thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của Việt Nam, đồng thời đưa nguồn nhân lực AI và nền kinh tế số của Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Khóa đầu tiên của chương trình tăng tốc kéo dài ba tháng, dành cho 25 startup, dự kiến bắt đầu vào tháng 8/2026 và không yêu cầu các startup phải đánh đổi cổ phần (equity-free). Vượt ra khỏi các khóa đào tạo lý thuyết thông thường, chương trình cung cấp cho các startup Việt Nam hàng loạt nguồn lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Cụ thể, các nhà sáng lập sẽ có một kỳ đào tạo chuyên sâu trực tiếp tại California (Mỹ). Tại đây, startup sẽ được kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm tại khu vực Sand Hill Road và Palo Alto, giúp kiểm chứng năng lực sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua chương trình đám mây, mỗi startup đủ điều kiện có thể nhận gói tín dụng trị giá 350.000 USD để phục vụ quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành các hệ thống AI.

Startup cũng được cấp quyền truy cập sớm vào các mô hình AI thế hệ mới nhất như Gemini 3.5 trước khi công nghệ này được cung cấp rộng rãi ra thị trường. Cùng với đó, các nhà sáng lập sẽ được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật ngữ cảnh AI và vận hành mô hình ngôn ngữ lớn ngay tại cơ sở của NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và trụ sở SIHUB (TP.HCM).

Startup sẽ được các chuyên gia từ phòng nghiên cứu AI khu vực trực tiếp rà soát kiến trúc sản phẩm, đồng thời nhận sự cố vấn đa lĩnh vực từ khâu quản lý sở hữu trí tuệ đến chiến lược tiếp cận thị trường.

Đánh giá về tác động của chương trình đối với hệ sinh thái trong nước, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, nhận định sáng kiến này sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các startup công nghệ tiên phong của Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới. Việc thúc đẩy ứng dụng AI tác nhân sẽ góp phần chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu thành giải pháp doanh nghiệp thực tiễn, nâng cao năng suất của toàn thị trường.

Đồng quan điểm, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc SIHUB, nhấn mạnh sự hợp tác này tạo ra một "hành lang kết nối hai chiều". Một mặt, startup Việt được trang bị nguồn lực để đưa các giải pháp AI như công nghệ tài chính và logistics thông minh vươn ra toàn cầu. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để thu hút các startup quốc tế tiếp cận và phát triển tại thị trường năng động của Việt Nam.

Cuối chương trình, các startup sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm hoàn thiện và gọi vốn trực tiếp từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, khách hàng doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Startup tổ chức ở Singapore.