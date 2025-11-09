- Việc ca sĩ Jack bị phạt hành chính và cấm biểu diễn 9 tháng mới đây vì bài hát có ca từ phản cảm khiến giới âm nhạc quan tâm. Tôi vẫn còn nhớ cách đây nhiều năm, bạn là người tiên phong dám lên tiếng thẳng thắn về vấn nạn ca từ dễ dãi trong nhiều sáng tác của nghệ sĩ trẻ. Những góp ý của bạn thủa nào nay đã được siết chặt. Suy nghĩ của bạn về sự mạnh tay của các cơ quan quản lý văn hoá?

Hiện nay, sự tiêu cực trong ca từ đã ở mức báo động và việc cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc là điều tất yếu. Những lời cảnh báo của tôi cách đây 7 năm có thể gây tranh cãi nhưng khi nhìn lại, tôi tin rằng chúng ít nhiều cũng tạo nên đôi chút ảnh hưởng.

Việc dám nói, dám làm, có trách nhiệm với lời nói của mình tôi nghĩ là điều quan trọng với một nghệ sĩ. Nếu chỉ núp trong bóng tôi, chẳng nói, chẳng làm sẽ không cống hiến được gì cho xã hội.

Nhạc sĩ Dương Cầm

- Nhạc sĩ kiếm tiền dễ nhất là viết nhiều ca khúc, nếu ăn may sẽ tạo hit. Anh từng có những bản hit nhưng gần đây lùi lại tổ chức sản xuất nhiều hơn. Điều gì khiến anh quyết định thử sức sang các lĩnh vực khác - nhạc kịch?

Vì tôi muốn giữ cho mình những cảm xúc cá nhân vì biết đến lúc nào sẽ dùng nó. Để viết một bài hát không khó nhưng tôi muốn giữ năng lượng. Ví dụ vào dự án nhạc kịch tôi có thể viết vèo 20 bài nhưng năng lượng ấy tôi tích luỹ và suy nghĩ nhiều. Với tôi, ca khúc phải có giá trị nào đó cho cá nhân mình, ngoài việc đóng góp cho thị trường âm nhạc. Có thể bài hát tôi viết trong nhạc kịch không thành hit nhưng có thông điệp, tạo giá trị tổng thể.

- Việc anh xa dần các chương trình thương mại giải trí tập trung chỉ làm nhạc kịch khiến nhiều người nhận định rằng Dương Cầm đã đủ tiềm lực tài chính và không bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền nhiều nữa?

Chương trình nào có sự đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc, kịch bản tôi vẫn nhập lời làm nhưng có sự lựa chọn kỹ càng hơn. Tôi vẫn lo cơm áo gạo tiền nhưng tham gia ít hơn, để mỗi lần tham gia sẽ tạo một giá trị nào đó. Tôi làm gần xong album nhưng chưa có thời điểm cố định để ra mắt bởi nhạc kịch hiện tại vẫn đang là “người tình” cuốn tôi theo. Sau nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo tôi sẽ có một vở khác.

- Anh đã thực hiện 12 đêm nhạc kịch ''Giấc mơ Chí Phèo'' và tới đây sẽ diễn cho các trường học. Nhiều người nói Dương Cầm khi lấn sân sang nhạc kịch cũng ''lãi'' ghê lắm!

Mỗi show tôi cứ bán được vé là đủ sống, đủ “nuôi" được Chí Phèo. Các vở diễn khác có thể diễn ra 1-2 đêm và vẫn phải xin tài trợ nhưng chúng tôi tự thân vận động, khán giả chính là những nhà tài trợ “nuôi” chúng tôi.

Trong năm nay tôi có school tour, mang văn hóa nhạc kịch đến các trường. Đây không phải thương mại mà là văn hóa giáo dục, đưa một trào lưu nghệ thuật mới để giới thiệu các trường học, không chỉ trường quốc tế. Chúng tôi có kế hoạch năm 2026 sẽ mang tác phẩm đến các trường học, cho các bạn hiểu thông điệp đẹp của văn học Việt Nam hay nhạc kịch là gì, chúng ta đưa âm nhạc Việt vào các vở nhạc kịch thế nào.

- Nếu một ngày có bài hit mới, anh có dừng lại với nhạc kịch?

Tôi không nghĩ vậy, vì đam mê lớn không chỉ dừng lại ở sáng tác. Để viết một bài không khó, nhiều người làm được, tôi gọi họ là song-writer (người viết ca khúc - PV). Nhưng mục tiêu lớn hơn của tôi là tạo ra các sản phẩm, chương trình lớn. Nếu bài hát của mình được mọi người đón nhận đó là điều may mắn. Người làm nghề chuyên nghiệp như chúng tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề đó. Chỉ ăn vào một bài hát cả đời thì không phải huy hoàng của một nghệ sĩ bởi bạn phải cố gắng tạo ra tác phẩm thành công hơn trước. Nếu là công thức để tạo hit bạn phải chạy theo chuỗi đó.

Từ khi cưới vợ về là tôi được làm điều mình thích

- Vai trò hiện tại của anh ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long là gì? Giám đốc - NSND Tấn Minh đã tạo điều kiện cho thế hệ sau anh như nào để vẫn hoàn thành việc cơ quan và vẫn sáng tạo những sản phẩm riêng?

Ở nhà hát tôi vẫn sản xuất những chương trình được yêu cầu đặc biệt, ví dụ chương trình về A80. NSND Tấn Minh rất biết cách dùng người, nếu quá bó buộc trong khuôn khổ nào đó thì không có đất trong nghệ sĩ. Các nghệ sĩ trong nhà hát luôn được tạo điều kiện để làm bên ngoài nhưng khi có nhiệm vụ chính trị mọi người đều cống hiến, coi đây là trách nhiệm.

Nhạc sĩ Dương Cầm cùng vợ và 2 con trai.

- Anh chia sẻ gì về cuộc sống hôn nhân hiện tại khi có vợ đẹp hỗ trợ và 2 cậu con trai yêu?

Đúng là từ khi cưới vợ về là tôi được làm điều mình thích (cười). Làm nghệ thuật, tôi nghĩ phía sau mình phải vững. Tôi từng có nhiều năm tuổi trẻ lo cơm áo gạo tiền, đêm nay lo show này, đêm kia lo chương trình khác, làm như một cái máy và tôi giờ không muốn theo cái guồng như vậy nữa.

Vợ là người nói tôi phải dừng lại, điều tiết chọn những chương trình nào nhà đầu tư họ thật sự tôn trọng và đầu tư sân khấu, dàn nhạc hay hòa âm, phối khí mình mới tạo ra giá trị của mình. Nếu họ không yêu cầu phối lại nhạc thì có rất nhiều nhạc sĩ, ban nhạc làm được.

- Giới trong nghề nói Dương Cầm may mắn vì nhờ có vợ mà được nhiều thứ như ngày hôm nay, thực hư chuyện này ra sao?

Hôn nhân là mối nhân duyên trời định, khi quen nhau bạn ấy không biết tôi là ai, cũng không phải người quá yêu nghệ thuật nên tôi nghĩ điều đó cũng hay. Ở với nhau một thời gian, bạn ấy lại bị nghệ thuật khuất phục. Bây giờ bạn ấy đã bỏ các công việc khác để làm “bàn đạp” vững chắc, hỗ trợ cho tôi.

Vợ chồng tôi hòa thuận, tôi ít nói nhiều khi vợ bực vì tôi không nói gì. Chúng tôi đồng thuận trong việc chăm sóc con cái, đồng quan điểm giáo dục. Chúng tôi có một ước vọng để Dương Cầm là người chuyên sâu về nhạc kịch và làm nhiều tác phẩm hơn nữa để tạo ra một dấu ấn riêng cho sự nghiệp.

Anh Phương

Ảnh: NVCC