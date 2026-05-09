Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước. Các đối tượng đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” được xác định giữ vai trò điều phối trung tâm.

Theo cơ quan điều tra, các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan để lợi dụng những kẽ hở trong quản lý nhằm ẩn danh hoạt động.

Khi tình hình khu vực biến động, đặc biệt sau xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu để né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Thủ đoạn che giấu nguồn tiền tinh vi

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Lực lượng chức năng kết hợp phân tích dữ liệu điện tử với đấu tranh trực tiếp để làm rõ phương thức hoạt động và dòng tiền của các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại di động, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

8 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú TPHCM) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Huỳnh Công Danh (SN 1993) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, cùng trú TP HCM) phụ trách kỹ thuật, vận hành hệ thống. Ngoài ra, Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, quê Đồng Tháp), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Tây Ninh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai), cùng tạm trú tại TPHCM, tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới đại lý. Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú TPHCM) bị xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.