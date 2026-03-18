Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra (CQĐT), sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thực hiện hành vi rửa tiền.

Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội ''Rửa tiền'' với Nam có ông Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Nam), bà Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ của Nam) và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Để thực hiện hành vi rửa tiền, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong số các công ty trung gian này có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam

Người thuộc bộ phận vận hành của Công ty CP Ngân lượng là Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung trên cho ông Bình. Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Ông Bình cũng là người duyệt nội dung phúc đáp và tài liệu kèm theo trước khi gửi người đại diện pháp luật ký công văn trả lời cơ quan công an.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.

Lực lượng chức năng xác định, từ 15/6/2020 (lần đầu tiên Công ty CP Ngân lượng có công văn phúc đáp CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh) đến hết ngày 23/9/2022 (công văn cuối của Công ty CP Ngân lượng trả lời CQĐT Công an tỉnh Bình Dương), 150 bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng tổng số hơn 213 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Phó Đức Thắng được con trai nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua 4 bất động sản với tổng số hơn 235 tỷ đồng (nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu cũng được con trai nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua bán 1 bất động sản với số tiền hơn 220 tỷ đồng (nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Tài liệu điều tra cho thấy có đủ cơ sở kết luận ông Thắng, bà Liễu phạm tội ''Rửa tiền'' quy định tại khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự.