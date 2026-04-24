Những ngày qua, người dân TPHCM đi qua tuyến đường huyết mạch Cộng Hòa không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới đang dần hình thành.
Tại đoạn từ khu vực Mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến nút giao đường Út Tịch dài khoảng 3km, những hàng cây xanh và dải phân cách bê tông kiên cố - vốn là hình ảnh quen thuộc bấy lâu nay - đã hoàn toàn biến mất.
Thay thế cho những mảng xanh là lớp đá dăm được lu lèn để thảm nhựa. Đây là phương án do Trung tâm Quản lý Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TPHCM triển khai nhằm tối ưu hóa từng mét vuông mặt đường.
Ghi nhận thực tế, việc "khai tử" dải phân cách cũ giúp mặt đường phục vụ hoạt động giao thông rộng thêm từ 2-3m. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện đổ về cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải trầm trọng, việc "nới" thêm diện tích lưu thông được ví như giải pháp "tháo van" cho một dòng chảy đang bị tắc nghẽn.
Hiện tại, các tổ công nhân vẫn đang tất bật làm việc. Những chiếc xe bồn tưới nước giảm bụi, máy sơn đường hoạt động liên tục để đảm bảo tiến độ, sớm trả lại mặt bằng hoàn thiện cho người dân.
Anh Vũ Ngọc Quyết (ngụ phường Đông Hưng Thuận), một người thường xuyên "chôn chân" trên đường Cộng Hòa, chia sẻ: "Mấy ngày gần đây đi qua thấy đường lạ quá, thoáng hẳn vì không còn vướng đảo cây xanh ở giữa. Hy vọng khi thảm nhựa xong, dòng xe sẽ thoát nhanh hơn, không còn cảnh nhích từng chút một dưới cái nắng cháy da nữa".
Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi, không ít người bày tỏ lo ngại về tính tự giác của người tham gia giao thông. Khi không còn dải phân cách cứng, tình trạng xe máy tùy tiện quay đầu hoặc lấn sang làn ngược chiều rất dễ xảy ra nếu không có sự điều tiết, tổ chức giao thông sát sao.
Đường Cộng Hòa: Tuyến huyết mạch chịu áp lực giao thông "khủng" nhất TPHCM
Với chiều dài hơn 3km kết nối cửa ngõ Tây Bắc vào sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố, đường Cộng Hòa từ lâu đã trở thành "nỗi ám ảnh" kinh niên của người tham gia giao thông.
Theo dữ liệu từ Sở Xây dựng TPHCM, đây là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện cao nhất thành phố với lưu lượng đạt hơn 500.000 lượt xe/ngày đêm.
Vào giờ cao điểm, áp lực giao thông tại đây thường xuyên vượt ngưỡng 150% năng lực thông hành, khiến các nút giao trọng điểm như Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa - Út Tịch luôn trong tình trạng "tê liệt".
Việc tháo dỡ 3km dải phân cách cây xanh để mở rộng thêm 2-3m mặt đường mỗi bên được xem là giải pháp cấp bách nhằm tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu, giải vây cho "túi kẹt" lớn nhất khu vực cửa ngõ sân bay trước khi các dự án hạ tầng lớn khác hoàn thành.