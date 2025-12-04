Thông tin được đại diện Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ trong buổi họp báo chiều 4/12 cho thấy tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố đang có diễn biến phức tạp.

Ùn tắc giao thông tại TPHCM đang bùng phát mạnh từ khu vực trung tâm đến các cửa ngõ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, mức độ ùn tắc giao thông đã tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Vận tốc lưu thông trung bình toàn thành phố đạt 34,9 km/h, trong đó khu vực phía Nam có vận tốc thấp nhất (32,7 km/h) và phía Bắc cao nhất (39,2 km/h).

Khu vực trung tâm chịu áp lực lớn với mật độ phương tiện gia tăng tại các tuyến như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai. Các điểm nóng ùn tắc cao tập trung tại Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh, và khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc cũng phức tạp. Trục Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội thường xuyên ùn ứ tại Ngã tư Thủ Đức, Ngã tư Bình Thái và gần Cảng Cát Lái, Cảng Phú Hữu. Tuyến Quốc lộ 13 thường xuyên ùn tắc do mật độ phương tiện cao (kết nối với Tây Nguyên) và chưa được mở rộng, dù công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, các điểm nóng tại cửa ngõ phía Tây/Tây Bắc như nút giao An Sương, đường Tô Ký (đoạn từ Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung), nút giao Nguyễn Văn Quá – Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1 (từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp) luôn căng thẳng do lưu lượng phương tiện qua trục Quốc lộ 1 giao Quốc lộ 22 rất đông đúc.

Đường Ba Tháng Hai liên tục rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông do lô cốt phục vụ thi công dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên chiếm dụng phần lớn diện tích mặt đường tại khu vực vòng xoay Dân Chủ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ùn tắc tại TPHCM gia tăng do đâu ?

Nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại TPHCM trong thời gian qua rất đa dạng. Trước hết, lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm, đã tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển, với nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ và thiếu bãi đỗ xe công cộng, cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Các công trình đang thi công trên đường bộ, chiếm dụng mặt đường và thu hẹp làn xe, gây ùn tắc cục bộ. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đặc biệt là hoạt động mua bán trên vỉa hè, khiến người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng, càng làm giảm khả năng lưu thông. Ngoài ra, các sự cố phương tiện và tai nạn giao thông trên các trục chính không được giải quyết kịp thời cũng gây ùn ứ. Một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ luật giao thông, với các hành vi như dừng, đỗ sai quy định, lấn làn và đi vào đường cấm.

Dòng xe len lỏi chật vật qua khu vực lô cốt thi công lưới điện trên đường Dương Quảng Hàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Để giảm ùn tắc giao thông, TPHCM đã đưa ra các giải pháp trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp cuối năm. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch giảm ùn tắc từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các khu vực nguy cơ cao như trung tâm Thành phố, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất, và các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.747, ĐT.743.

Thành phố đang thực hiện rà soát và điều chỉnh phân luồng giao thông tại các điểm nóng và công trình trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn - Vành đai 3, Metro 2... đồng thời phối hợp với Công an TPHCM tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện lớn dịp cuối năm. Các biện pháp bổ sung như lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, cải tạo kích thước nút giao, lắp thêm camera giám sát và kết nối với trung tâm điều khiển cũng được triển khai để tăng hiệu quả quản lý giao thông.

Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thu gọn rào chắn và hoàn trả mặt đường kịp thời để giảm ùn tắc tại các khu vực có công trình. TPHCM cũng mở rộng ứng dụng giao thông thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát và điều khiển tín hiệu giao thông, nhằm tối ưu hóa việc lưu thông trên địa bàn.