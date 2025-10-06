Từ khoảng 7h sáng nay (6/10), ngay khi bước vào giờ cao điểm, khu vực ngã tư Thủ Đức nhanh chóng biến thành một “biển xe” khổng lồ, chen kín đến ngộp thở.

Trong đó, tuyến Võ Nguyên Giáp là điểm nóng nhất khi dòng xe ùn ứ kéo dài ở cả hai chiều. Cảnh tượng kẹt cứng, bức bối khiến nhiều người đi xe máy mất kiên nhẫn, quay đầu xe, leo lề tìm đường thoát, càng làm giao thông thêm hỗn loạn.

Dòng xe nối đuôi trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực ngã tư Thủ Đức sáng đầu tuần. Ảnh: NH.

Cảnh hỗn loạn giao thông trên đường Võ Văn Ngân, hướng ra ngã tư Thủ Đức. Ảnh: TK.

Trong khi đó, trên các tuyến đường nhánh như Lê Văn Việt và Võ Văn Ngân, phương tiện chật cứng “như nêm”. Nhiều người dân cho biết họ đã phải chờ đợi gần 30 phút nhưng vẫn chưa thể nhúc nhích qua được ngã tư.

Càng tiến sâu vào khung giờ cao điểm, hiệu ứng 'domino' của tình trạng kẹt xe càng lan rộng, ảnh hưởng đến các tuyến đường lân cận như Nguyễn Văn Bá, Lê Văn Chí và Quang Trung. Nhiều người cố gắng tìm cách “chặt hẻm” (rẽ gấp vào các hẻm nhỏ) để tìm đường tắt nhưng cũng không thoát được vòng vây kẹt xe.

Người dân phải mất 30 phút xếp hàng, nhích từng mét mới có thể di chuyển qua được nút giao ngã tư Thủ Đức. Ảnh: NH.

Ô tô và xe máy xếp hàng kín mặt đường. Ảnh: HC.

Hệ quả là hàng loạt người dân bị trễ giờ làm, giờ học, thậm chí không thể tiếp cận được các trạm xe buýt để di chuyển.

Theo người dân, kẹt xe tại đây là "chuyện cơm bữa" vào giờ cao điểm do mật độ phương tiện quá lớn. Tuy nhiên, tình trạng càng trầm trọng hơn khi nhiều tài xế có thói quen cố luồn lách, không tuân thủ tín hiệu đèn, dẫn đến xung đột giao thông ngay giữa ngã tư.

Đường Lê Văn Việt, người dân chôn chân xếp hàng nối dài. Ảnh: NH.

Người đi xe máy 'chặt hẻm' để tìm lối thoát trên đường Lê Văn Việt. Ảnh: TK.

Nhiều người bị trễ giờ học, giờ làm do xe buýt bị mắc kẹt. Ảnh: TK.

Ngay sau khi xảy ra ùn tắc, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến gần 8h30, tình hình mới bắt đầu “dễ thở” hơn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.