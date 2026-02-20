Giang Hoa trở thành tâm điểm bàn tán khi loạt ảnh mới của anh lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi 64, nam diễn viên hóa trang thành “Hoàng đế Ung Chính” để biểu diễn tại một trung tâm thương mại ở Trung Quốc.

Điều khiến nhiều người chú ý là vóc dáng anh gầy đi rõ rệt. Gương mặt hốc hác với 2 má lõm sâu, gò má nhô cao. Dù đeo kính râm, nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn lộ rõ. Phần cổ nổi gân càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên.

Giang Hoa lộ vẻ mệt mỏi sau buổi biểu diễn tại trung tâm thương mại.

Từ khoảng năm 2015, Giang Hoa rút khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh bảo hiểm. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, anh vẫn được nhớ đến như một trong những “nam thần màn ảnh” của TVB thời hoàng kim.

Sinh năm 1962 tại Hong Kong, anh ghi dấu ấn với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký, cùng nhiều tác phẩm như Tầm Tần Ký, Cửu Ngũ Chí Tôn, Sở Hán Kiêu Hùng... Sau khi hoàn thành phim Phượng Vũ Hương La năm 2005, Giang Hoa giảm dần hoạt động do bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng, dẫn đến trầm cảm và phải ngừng làm việc trong thời gian dài.

Nam diễn viên nổi tiếng với vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký".

Những năm gần đây, anh dần ổn định tinh thần, tích cực khai thác thị trường Trung Quốc và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện ở trung tâm thương mại.

