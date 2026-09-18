Tối 18/9, mưa giông xảy ra trên diện rộng tại TPHCM khiến nhiều tuyến đường như Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Hưởng, Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân... ngập sâu, việc lưu thông gặp khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Quán cà phê phải che chắn trước cửa, ngăn nước tràn vào nhà.

Dòng nước chảy xiết trên đường khiến nhiều người lo lắng, không dám di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TPHCM), có thời điểm nước ngập khoảng 0,7m. Nhiều người phải tắt máy, dắt xe qua đoạn ngập giữa lúc mưa lớn.

Một ô tô con bị chết máy, tài xế phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ di dời phương tiện ra khỏi khu vực ngập.

Ông Hoàng, người dân phường Hiệp Bình, cho biết đã quá quen với cảnh nước dâng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Dưới cơn mưa như trút, ông đứng bên đường nhắc nhở người dân quay đầu hoặc di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

“Mỗi lần xe chạy qua, sóng nước lại dội vào nhà. Gia đình tôi buôn bán nên rất sợ hàng hóa bị hư hỏng. Vì vậy, thấy nước ngập sâu, tôi thường nhắc người dân hạn chế đi qua hoặc chạy chậm, tránh làm nước tràn vào nhà và cũng đỡ hỏng xe”, ông Hoàng chia sẻ.

Nhiều gia đình nhanh chóng dựng “rào chắn” trước cửa, ngăn nước tràn vào nhà.

Tại đường Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình), địa hình dốc khiến nước từ khu dân cư đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy mạnh như thác. Nhiều xe máy bị dòng nước cuốn trôi, người dân phải tìm cách giữ phương tiện và di chuyển đến nơi an toàn.

Nước chảy xiết cộng với mặt đường trơn trượt khiến một số người đi xe máy mất lái, ngã xuống dòng nước.

Bà Nguyễn Ngọc Xuân (72 tuổi) cho biết từ đầu mùa đến nay, gia đình bà đã trải qua 3 trận ngập, nhiều đồ đạc hư hỏng.

“Gần đây, con gái út phải bỏ gần 5 triệu đồng để chống ngập nhưng vẫn chưa giải quyết được. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà lại tất bật chặn nước, kê đồ đạc lên cao và đưa chó mèo lên tầng”, bà Xuân chia sẻ.

Buộc thùng rác cố định vào cột để ngăn bị nước cuốn trôi.

Người dân dừng chờ nước rút trên đường Lý Tế Xuyên. Một số người nôn nóng về nhà phải dắt bộ xe chết máy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 17h ngày 18/9, ảnh vệ tinh và radar thời tiết ghi nhận các vùng mây giông đang phát triển, gây mưa rào và giông tại khu vực trung tâm, phía Bắc và Đông Bắc TPHCM. Trong 3 giờ tiếp theo, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa tại các khu vực trên và có khả năng mở rộng sang những khu vực lân cận.

Từ 1h ngày 18 đến 1h ngày 20/9, tổng lượng mưa tại TPHCM phổ biến 80-140mm, một số khu vực Nam Bộ có thể trên 150mm.