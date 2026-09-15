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Đến 16h ngày 15/9, khu vực hầm chui đi qua địa bàn phường Long Bình (TPHCM) vẫn chìm trong biển nước.

Hầm chui 75 tỷ đồng trước Bến xe Miền Đông mới ngập lênh láng. Ảnh: TK

Nhiều người cố lao xe qua đoạn ngập khiến phương tiện chết máy, đành bì bõm dắt bộ. Trong khi đó, nhiều người không dám mạo hiểm, đành quay đầu chọn lộ trình thay thế.

Anh Trần Tuấn Anh (ngụ phường Đông Hòa) cho biết trận mưa trưa 15/9 khiến nước tràn ào ạt xuống hầm chui. Theo anh, tình trạng này không còn xa lạ, bởi từ khi đưa vào khai thác đến nay, hầm chui cứ mưa lớn là ngập.

Nam tài xế công nghệ bị chết máy khi chạy qua hầm. Ảnh: TK

Nhiều phương tiện xe máy, ô tô quay đầu để né đoạn hầm bị ngập. Ảnh: TK

Là hạng mục quan trọng thuộc dự án nút giao cầu vượt - hầm chui trên Xa lộ Hà Nội do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, công trình 75 tỷ đồng này chính thức vận hành từ đầu năm 2023.

Dài 670m, gồm 2 làn xe, hầm chui từng được kỳ vọng sẽ tách biệt dòng phương tiện chạy thẳng trên Quốc lộ 1 với các phương tiện ra vào Bến xe Miền Đông mới và ga metro Bến Thành - Suối Tiên, qua đó góp phần giải tỏa điểm nóng ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, công trình này liên tục rơi vào tình trạng ngập úng sau mỗi đợt mưa lớn kể từ khi đưa vào khai thác.

Đây không phải là lần đầu hầm chui này bị ngập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Hầm chui 340 tỷ đồng tại nút giao An Phú cũng ngập nước sau cơn mưa lớn chiều tối 10/9. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngoài công trình trên, chiều tối 10/9, trận mưa lớn cũng khiến hầm chui trị giá 340 tỷ đồng tại nút giao An Phú (kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) ngập sâu, ví như “bể nước”.

Việc lực lượng chức năng phải phong tỏa hầm từ tối 10/9 đến chiều 11/9 khiến giao thông tại khu vực cửa ngõ TPHCM rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là trạm bơm chính chưa hoàn thiện, trong khi hệ thống bơm tạm thời không đủ khả năng tiêu thoát lượng nước tràn vào khi mưa lớn.