Theo Mirror Media, Dương Tư Mẫn và doanh nhân Nhật Bản Lữ Nhân Trí (Lumi) quyết định chia tay sau hơn 20 năm gắn bó.

Tin đồn mối quan hệ rạn nứt của cả 2 bắt đầu từ giữa tháng 10. Hôm 23/10, Lữ Nhân Trí lên tiếng xác nhận cả 2 đã chấm dứt mối quan hệ.

Họ trở nên lạnh nhạt do sống xa nhau. Trong khi Dương Tư Mẫn phải ở lại Tokyo, Nhật Bản chăm mẹ và làm việc, ông xã cô thường xuyên đi về giữa Đài Loan và Trung Quốc công tác. Sự bận rộn và những khác biệt trong tính cách khiến cả 2 quyết định dừng lại.

Sau chia tay, họ vẫn xem nhau là bạn, thỉnh thoảng nhắn tin động viên thăm hỏi nhau. Lữ Nhân Trí nói dù bên nhau nhiều năm, cả 2 chưa đăng ký kết hôn. Do đó, tin đồn họ ra tòa ly dị là không đúng.

Dương Tư Mẫn nhiều năm qua sống kín tiếng khi rời showbiz. Cô kinh doanh tiệm mì nhỏ, mở lớp dạy thực hiện các món đồ thủ công như xà phòng, nước hoa... Diễn viên từ chối các lời mời trở lại showbiz. Lần gần nhất cô xuất hiện công khai trước công chúng là 1 sự kiện ở Đài Loan năm 2023.

Dương Tư Mẫn tên thật là Asami Kanno, sinh năm 1977 tại Nhật Bản. Ở tuổi 17, cô cùng gia đình di dân sang Đài Loan (Trung Quốc).

Nhờ sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng gợi cảm, Tư Mẫn nhanh chóng lọt vào mắt xanh các nhà làm phim. Cô có vòng một ngoại cỡ, với số đo 34D (từ 93 đến 95cm), được mời góp mặt trong nhiều phim.

Năm 1995, cô bùng nổ với vai chính trong phim Tân Kim Bình Mai. Hiệu ứng từ kịch bản gốc, cộng với vẻ khiêu gợi của nữ diễn viên giúp tác phẩm đạt doanh thu “khủng”. Báo chí, truyền thông khi ấy đồng loạt lăng-xê, gọi người đẹp là “Phan Kim Liên gợi cảm nhất mọi thời đại”.

Diễn viên góp mặt trong nhiều phim cấp 3 sau đó, là 1 trong những gương mặt nữ nổi tiếng nhất màn ảnh vào giữa thập niên 1990.

Dẫu sự nghiệp suôn sẻ, đời sống Dương Tư Mẫn gặp nhiều biến cố. Trong thời gian ngắn, bố cô qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ mất vì bệnh ung thư vú.

Giai đoạn này, cô cũng đón nhận tin dữ khi mắc khối u ác tính ở ngực. Các bác sĩ khẳng định để giữ được mạng sống, cô phải cắt bỏ tuyến vú.

Diễn viên cho biết mọi thứ ở trước mắt lúc đó nhanh chóng đóng sập lại. Năm 22 tuổi, cô đau đớn lên bàn mổ tiến hành phẫu thuật.

Sau ca mổ, diễn viên nỗ lực trở lại đóng phim nhưng các đạo diễn lúc này không còn mặn mà. Cô chủ yếu nhận các vai phụ, rồi dần biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2004.

