UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 882 phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (điều chỉnh) do Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên trên diện tích gần 60.000m2, nhằm đầu tư xây mới, cải tạo cơ sở vật chất và xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường, đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 3.000 học sinh cùng 250 giáo viên, cán bộ.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp điều kiện dạy và học, từng bước hoàn thiện hạ tầng giáo dục cho một trong những trường phổ thông dân tộc nội trú trọng điểm của khu vực.

Các hạng mục của dự án gồm nhiều công trình xây mới như khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng, nhà lớp học bộ môn, trạm y tế, các khối ký túc xá, nhà công vụ; đồng thời cải tạo, sửa chữa một loạt hạng mục hiện hữu như cổng chính, nhà ăn tập thể, thư viện, hội trường, giảng đường, ký túc xá, nhà khách, nhà truyền thống. Ngoài ra, dự án còn bổ sung hạng mục nhà thực hành thí nghiệm 4 tầng và trạm xử lý nước thải công suất 420 m3/ngày đêm cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Trong nội dung phê duyệt, UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh các yêu cầu chặt chẽ về bảo vệ môi trường trong cả giai đoạn thi công và vận hành.

Theo đánh giá, trong giai đoạn thi công, dự án có thể phát sinh nhiều tác động đến môi trường như bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải xây dựng, bùn bể phốt… Để kiểm soát các nguy cơ này, chủ dự án phải thực hiện hàng loạt biện pháp bảo vệ môi trường như bố trí cầu rửa bánh xe, hố lắng nước rửa xe để tuần hoàn sử dụng, không xả trực tiếp ra môi trường; che chắn khu vực thi công; phun nước giảm bụi...

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ dự án thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Quyết Thắng cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai.

Chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, công khai báo cáo ĐTM theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là bước pháp lý quan trọng để dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục triển khai, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giáo dục, vừa bảo đảm các tiêu chí môi trường theo quy định hiện hành.