Xem video: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 của Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

Sáng nay, nhân chuyến kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các ban, sở ngành tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự khai giảng tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sớm triển khai dự án đầu tư nâng cấp trường

Trước lễ khai giảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo đã làm việc với lãnh đạo Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp băn khoăn, trăn trở của thầy cô và học sinh trước thềm năm học mới.

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, bà Lục Thúy Hằng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết trường là cái nôi đào tạo con em đồng bào các dân tộc thiểu số, mỗi năm có trên 2.000 học sinh. Năm học 2025-2026, trường đón hơn 600 học sinh khối lớp 10, nhiều em đến từ những bản làng xa xôi, cách trường hàng trăm km.

Theo bà Hằng, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1: 2021-2025, nhà trường bố trí dự án đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập.

“Nhà trường mong muốn lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo để sớm triển khai dự án theo kế hoạch, bảo đảm phục vụ chương trình dạy học và các hoạt động giáo dục” - bà Hằng nói.

Động viên, chia sẻ những khó khăn của nhà trường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các vụ, đơn vị liên quan của Bộ phối hợp chặt chẽ với nhà trường và địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án.

“Vốn đã được bố trí thì cần làm sớm, làm nhanh, triển khai đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị dạy học; cố gắng hoàn thành trường lớp mới trong dịp khai giảng năm học tới để giúp học sinh được học tập trong trường lớp khang trang” - Bộ trưởng yêu cầu.

Không chỉ học văn hóa, trước hết phải học để giữ gìn văn hóa của dân tộc mình

Chia sẻ với thầy cô và học sinh tại lễ khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc lại những dấu mốc trong 80 năm của đất nước nói chung, ngành giáo dục nói riêng cũng như của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số, với những chính sách rất ưu việt.

“Tổng kết vừa qua cho thấy khi xây dựng các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đã có đến 138 chính sách khác nhau. Mục tiêu là để đảm bảo cuộc sống ổn định và phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

“Tôi cũng đã từng đi rừng, đi săn như một em thiếu nhi dân tộc. Có thể nói, tôi hiểu các em thiếu nhi dân tộc, các cháu học sinh dân tộc” - Bộ trưởng chia sẻ.

Với trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông mong muốn các em học sinh phải học thật tốt, học tập thực chất, như Bác Hồ đã dạy: “Học, học nữa, học mãi”.

“Càng học, chúng ta càng thấy mình còn nhiều điều hạn chế, càng hiểu biết thêm. Điều này đặc biệt đúng với các cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các cháu phải coi việc học là nhu cầu hàng đầu” - Bộ trưởng nhắn nhủ.

Niềm vui của học sinh Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, học ở đây không chỉ là học văn hóa mà trước hết phải là học để giữ gìn văn hóa của dân tộc mình. Do đó, Bộ trưởng mong muốn học sinh nhà trường phải giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếng nói, ngôn ngữ, văn hóa và trang phục của mình.

“Điều này rất quan trọng, đừng để những giá trị ấy bị mai một. Một khi đã mất đi, chúng ta sẽ không bao giờ giữ lại được nữa”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý giáo viên, học sinh nhà trường phải rất chú ý đến học ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

"Chúng ta đang xây dựng chính quyền số. Nếu học sinh không thành thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ, đó sẽ là trở ngại bởi đây là hành trang để học sinh bước xa hơn, bước dài hơn, bước nhanh hơn.

Tôi tin rằng với truyền thống lâu đời của nhà trường, với kinh nghiệm của các thầy cô giáo và sự quyết tâm của học sinh, chúng ta làm được và phải làm được” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.