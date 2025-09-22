Là thành viên của DXC Technology - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, DXC Việt Nam được biết đến là một trung tâm phát triển phần mềm và ứng dụng chất lượng cao, phục vụ cho hàng ngàn khách hàng tại nhiều quốc gia.

“Với đội ngũ gần 1.250 kỹ sư, DXC Việt Nam mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khách hàng toàn cầu trong các lĩnh vực như bảo hiểm, y tế, sản xuất, di động, AI và tự động hóa. DXC Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ hiện đại hóa các hệ thống CNTT, phát triển phần mềm, tư vấn và triển khai ERP, hướng tới sự tối ưu và phù hợp với sự thay đổi không ngừng của thị trường toàn cầu”, đại diện công ty DXC Việt Nam cho biết.

Không chỉ được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, DXC Việt Nam còn vinh dự nhận “Giải thưởng doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” - một hạng mục của HR Asia dành cho các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc. Theo đó, tại DXC Việt Nam, mỗi cá nhân đều được trân trọng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa dạng và hòa nhập. Nhân viên được tham gia các dự án quốc tế, tiếp cận công nghệ mới như AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình…

DXC Việt Nam cũng chú trọng xây dựng văn hóa làm việc tích cực, nơi mọi nhân sự đều cảm thấy gắn kết và được phát huy năng lực. Các hoạt động nội bộ như Happy Hours, Chillax Sessions, Team Building, Company Trip, lớp Yoga, giải thể thao… được tổ chức thường xuyên, giúp tăng cường tinh thần đồng đội và sự kết nối giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đến chính sách phúc lợi toàn diện, chăm sóc sức khỏe và phát triển cá nhân.

“Chúng tôi xây dựng hệ thống phúc lợi dựa trên sự quan tâm thiết thực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, bao gồm: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Bảo hiểm y tế mở rộng cho nhân viên và người thân; Câu lạc bộ thể thao & lớp yoga; Các giải thi đấu thể thao nội bộ; Hệ thống khen thưởng và đổi quà trên DXC Recognition Platform; Các chương trình khen thưởng cho nhân viên đạt chứng chỉ chuyên môn hoặc ngoại ngữ”, đại diện công ty chia sẻ.

DXC Việt Nam cho biết còn đầu tư mạnh vào phát triển năng lực chuyên môn cho nhân viên thông qua hàng ngàn khóa học trực tuyến tại DXC Learning, giúp nhân viên cập nhật công nghệ mới, nâng cao kỹ năng và định hướng sự nghiệp lâu dài. Với mạng lưới toàn cầu của DXC, nhân viên của công ty có cơ hội làm việc và học hỏi tại các thị trường quốc tế, giúp mở rộng kiến thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường toàn cầu.

Hoạt động thiện nguyện cũng là một phần quan trọng trong văn hóa của DXC Việt Nam. Các chương trình như tặng máy tính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, xây cầu nông thôn, hiến máu nhân đạo, cứu trợ thiên tai, … luôn được nhân viên công ty tích cực tham gia với tinh thần tình nguyện và sẻ chia.

Với những nỗ lực bền bỉ và hành động thiết thực, DXC Việt Nam đã được Tạp chí Saigon Times trao tặng Giải thưởng CSR, ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Ngô Đắc Lâm - Tổng Giám đốc DXC Việt Nam chia sẻ: “Được bình chọn “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ đội ngũ DXC Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, khi nhân viên cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển, họ sẽ tạo nên những giá trị bền vững, không chỉ cho công ty mà còn cho xã hội”.

“Ba mươi năm là một hành trình đáng tự hào, ghi dấu nỗ lực không ngừng của tập thể DXC Việt Nam. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại - đây chỉ là điểm khởi đầu cho những bước tiến mới. Với nền tảng văn hóa vững chắc, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển nhân sự bền vững, DXC Việt Nam tự tin tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, kiến tạo nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nâng tầm đội ngũ nhân viên và lan tỏa tác động tích cực đến cộng đồng trong những năm sắp tới”, ông Ngô Đắc Lâm khẳng định.

Bích Đào