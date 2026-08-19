Ngày 19/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết đã phát thông báo đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu.

Đây là lần thứ 4 khối tài sản này được đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm của lần đấu giá này là 9.080 tỷ đồng, giảm 220 tỷ đồng so với mức 9.300 tỷ đồng tại phiên đấu giá thứ 3 và giảm hơn 626 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố trong đợt đấu giá đầu tiên hồi tháng 4.

Trước đó, cả 3 lần tổ chức đấu giá đều không có khách hàng nộp tiền đặt trước để tham gia. Phiên đấu giá lần thứ 4 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/8.

Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng.

Sân Chi Lăng.

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng hai doanh nghiệp khác có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho ngân hàng khoản nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng - khu "đất vàng" nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, khu đất này được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau khi nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp tách khu đất thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến đại án kinh tế này.

Cuối tháng 5/2026, sân vận động Chi Lăng đã bắt đầu được phá dỡ các hạng mục để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá tài sản.