Ngày 3/7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết, phiên đấu giá lần hai quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu) đã không thành công.

Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu giá lần ba. Mức giá khởi điểm sẽ được thẩm định lại trước khi công bố.

Trước đó, đơn vị này thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 14 thửa đất.

Giá khởi điểm ở lần đấu giá thứ hai là hơn 9.550 tỷ đồng, giảm khoảng 156 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, phiên đấu giá vẫn không thu hút được nhà đầu tư.

Phiên đấu giá lần hai khu đất Sân Chi Lăng tiếp tục bất thành.

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng hai doanh nghiệp khác có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho ngân hàng khoản nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng - khu "đất vàng" nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, khu đất này được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau khi nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp tách khu đất thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến đại án kinh tế này.