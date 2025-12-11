Đây là dấu mốc quan trọng của Ecoba trong việc củng cố uy tín và hiệu quả thi công, đồng thời chứng minh khả năng quản lý dự án của doanh nghiệp.

Hoàn thành vượt tiến độ - Khẳng định năng lực tổng thầu

Ngày 14/11/2025, Ecoba đã tổ chức thành công lễ cất nóc dự án Riviera Residences & Resort Cam Ranh vượt tiến độ đề ra 20 ngày. Đây là một dự án với quy mô lớn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe của khách sạn 5 sao. Việc hoàn thành tiến độ sớm là minh chứng cho sự nỗ lực lớn của Ecoba trong vai trò tổng thầu.

Lễ cất nóc dự án Riviera Residences & Resort Cam Ranh

ự án Riviera Residences & Resort Cam Ranh là khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án nằm trong khuôn viên rộng hơn 10 ha nổi bật với toà nhà Condotel cao 25 tầng, cùng với nhiều phân khu chức năng khác nhau như Biệt thự, căn hộ khách sạn. Khách sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao của Cục du lịch, với quy mô lên tới 523 phòng cùng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Dự án còn tích hợp các tiện ích như nhà hàng, khu thương mại, spa, gym, hồ bơi, hứa hẹn trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng cho khách du lịch.

Trước đó Ecoba đã có nhiều dự án ghi dấu ấn về tốc độ thi công vượt trội. Nhưng với thành công tại dự án khách sạn 5 sao Riviera Cam Ranh, doanh nghiệp càng củng cố thêm về vị thế tổng thầu hàng đầu trong phân khúc khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp, khẳng định khả năng quản lý trong các dự án có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Thành tích cất nóc vượt tiến độ là minh chứng cho tinh thần làm việc nghiêm túc và bền bỉ của Ecoba. Theo ông Nguyễn Văn Bốn - Chỉ huy trưởng dự án Riviera Cam Ranh: “Thành quả đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ các lãnh đạo trong công ty, sự quyết tâm của Ban quản lý dự án và các đối tác đồng hành. Đồng thời, đây còn là kết quả của sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ công nhân viên với 400.000 giờ làm việc an toàn”.

Giải bài toán khó bằng năng lực quản trị và công nghệ vượt trội

Theo ông Nguyễn Duy Quý - Giám đốc Kỹ thuật Ecoba Việt Nam chia sẻ, dự án Riviera Cam Ranh nằm trong khu vực đang vận hành nghỉ dưỡng. Vậy nên công trình triển khai phải đảm bảo đến các yếu tố an toàn, thẩm mỹ và tránh gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của du khách khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, quá trình thi công nằm trong thời điểm kinh tế vật giá leo thang từ vật tư đến nhân công. Kinh phí tăng 20-30% so với giá trước khi triển khai dự án đã trở thành rào cản lớn đối với Ecoba khi vừa đảm bảo chất lượng vừa tối ưu chi phí xây dựng. Trong bối cảnh đó, Ecoba đã phối hợp với Chủ đầu tư để cùng đưa ra các giải pháp tốt nhất, đặc biệt là các giải pháp công nghệ và biện pháp thi công hiệu quả giảm thiểu phát sinh chi phí.

Theo đại diện của Ecoba, doanh nghiệp đã áp dụng các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả quản lý. Cụ thể, Ecoba đã sử dụng các hệ thống SAP ERP, cùng các phần mềm quản lý tiến độ, nhân sự, kiểm soát chất lượng và dự toán điện tử. Việc áp dụng đồng bộ các hệ thống này đã rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch, giảm sai sót, nâng cao khả năng điều phối và quản lý chi phí hiệu quả.

Việc “về đích” sớm mở ra bước tiến quan trọng cho dự án, giúp các hạng mục tiếp theo có thể triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ông Lê Chiến Công - Phó tổng giám đốc Ecoba Việt Nam chia sẻ: “Đối với Ecoba, đây là minh chứng cho năng lực tổ chức thi công và quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Thành tích này không chỉ củng cố uy tín của Ecoba trong mắt chủ đầu tư và đối tác, mà còn tạo tiền đề để dự án bước nhanh vào giai đoạn hoàn thiện, đảm bảo bàn giao đúng cam kết.

Toàn cảnh dự án Riviera Cam Ranh đang dần hoàn thiện

Trên nền tảng kinh nghiệm triển khai dự án Riviera Cam Ranh, Ecoba đặt mục tiêu phát triển chiến lược các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn và công trình tiêu chuẩn quốc tế, với cam kết nâng cao công nghệ, chuẩn hóa hệ thống quản trị và duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đa dạng các mô hình bất động sản như: chung cư cao cấp, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khu phức hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng và chủ đầu tư.

(Theo báo Đầu tư)