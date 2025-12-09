Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Đối với trường hợp đề nghị cung cấp thông tin để xác nhận điều kiện nhà ở phục vụ mua nhà ở xã hội, công dân điền biểu mẫu điện tử tương tác (e-form) được cấu hình theo Mẫu số 02 của Thông tư 05/2024/TT-BXD, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD; không phải nộp theo Mẫu số 14 kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các trường hợp khác của thủ tục này, công dân điền e-form đã được cấu hình theo Mẫu số 14 nêu trên.

Chi tiết quy trình thực hiện. Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Người dân không phải ký số, không phải nộp giấy tờ có chữ ký tươi. Kết quả được trả về tài khoản dịch vụ công; nếu cần bản giấy, cơ quan chức năng sẽ gửi tận nhà qua bưu chính.

Đây là một trong những thủ tục có số lượng hồ sơ lớn nhất cấp thành phố, đặc biệt tăng mạnh khi người dân làm thủ tục xác nhận tình trạng sở hữu nhà ở liên quan đến các dự án nhà ở xã hội.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, chỉ trong hơn hai tháng (1/7-21/9/2025), Hà Nội đã tiếp nhận hơn 13.500 hồ sơ. Người dân phải đến nộp trực tiếp, phải chờ đợi, gây ách tắc và tạo áp lực lớn tại các bộ phận một cửa.

Người dân kiểm tra trước khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Từ thực tiễn đó, Hà Nội xác định tái cấu trúc quy trình và chuyển đổi hoàn toàn sang môi trường số là giải pháp căn cơ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Người dân giảm từ 4 lượt đi lại xuống 0 lượt, có thể thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi. Các cơ quan chuyên môn không còn phải luân chuyển hay lưu trữ hồ sơ giấy, giúp tăng hiệu suất xử lý trên môi trường số.

Cơ quan này ước tính phương án mới giúp tiết kiệm khoảng 30 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mỗi năm.