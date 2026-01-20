VNR500 là bảng xếp hạng uy tín được công bố thường niên do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn và đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Danh sách này được đánh giá dựa trên tiêu chí chính là doanh thu, kết hợp cùng các chỉ số về lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, năng lực tài chính và uy tín doanh nghiệp.

Trong nhóm ngành xây dựng, Ecoba Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi duy trì sự hiện diện trong bảng vinh danh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam suốt 7 năm liên tiếp. Thành tựu này là kết quả của năng lực quản trị, thích ứng, giúp doanh nghiệp vững vàng đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế.

Ecoba ghi dấu năm thứ 7 liên tiếp góp mặt trong Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Nội lực từ hệ thống quản trị bài bản và con người Ecoba

Với tư duy mở và tầm nhìn chiến lược, Ecoba đã sớm đầu tư nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản trị bài bản ngay từ những bước đi đầu tiên, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Theo ông Hoàng Văn Thăng - đại diện Ecoba: “Tại Ecoba, chúng tôi coi chất lượng là mục tiêu để phát triển bền vững. Vì thế, không chỉ ưu tiên sự tăng trưởng, chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống quản trị bài bản cũng như củng cố đội ngũ nhân sự chuyên môn cao. Đây chính là những chìa khóa giúp Ecoba Việt Nam giữ vững phong độ trong bảng xếp hạng VNR500”.

Trong những năm qua, Ecoba đã kiên trì thực hiện chiến lược chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chi phí tối ưu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành và thi công. Nhờ đó, Ecoba đã duy trì hiệu quả kinh doanh với tốc độ tăng trưởng khả quan. Nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cấp hệ thống quản trị không chỉ cho thấy sự nhận diện sớm sức mạnh của công nghệ và biến đó thành nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hơn thế nữa, điều này đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp Ecoba nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, củng cố năng lực tài chính và đề phòng các rủi ro có thể xảy ra.

Áp dụng hệ thống quản trị hiện đại với công nghệ cao trong thi công

Song hành cùng hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ nhân sự với tư duy đổi mới sáng tạo đã trở thành sức mạnh nội tại giúp Ecoba duy trì vị thế trên thị trường. Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và kinh nghiệm thực chiến từ các dự án, đội ngũ kỹ sư của Ecoba đã khẳng định được trình độ chuyên môn vững vàng để giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp. Chính nhờ khả năng thực thi chuẩn xác và sự chuyên nghiệp của mỗi cá nhân đã tạo nên một bộ máy vận hành nhịp nhàng, giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản của thị trưởng để giữ vững vị trí trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Chủ động thích ứng theo diễn biến thị trường

Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch không ngừng, Ecoba xác định: việc chuẩn hóa năng lực thi công theo chuẩn quốc tế là cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình. Vì vậy, một trong những dấu mốc quan trọng của Ecoba là việc thành lập Ủy ban Cải tiến Chất lượng, với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia từ tập đoàn xây dựng Haseko đến từ Nhật Bản.

Sự kết hợp này đã giúp Ecoba xây dựng và triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn 5H và VHPS. Trong đó, bộ tiêu chuẩn 5H bao gồm các tiêu chí về High Safety - An toàn, High Durability - Bền vững, High Comfort - Thoải mái, High Quality - Chất lượng và Healthful - Sức khỏe, còn VHPS là phiên bản Việt hóa của hệ thống đánh giá chất lượng Haseko. Đây là các công cụ quản trị cốt lõi, giúp kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, thi công đến bàn giao công trình. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành mà còn mang lại sự an tâm trọn vẹn cho các đối tác và khách hàng.

Ngoài ra, sự nhạy bén và tinh thần chủ động của Ecoba Việt Nam còn được thể hiện qua việc tập trung phát triển mạng lưới nhà thầu phụ và nhà cung cấp chuyên nghiệp. Sự chủ động về nguồn lực này cho phép doanh nghiệp đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ trong tất cả các dự án.

Dấu ấn của Ecoba tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại các dự án lớn, tiêu biểu như: Masteri Trinity Southern Square; Sun Urban City; Moonlight 2 - An Lạc Green Symphony; Monbay Hạ Long... Việc được tin tưởng giao phó những công trình quy mô này đã góp phần thể hiện năng lực và uy tín của một nhà thầu thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Toàn cảnh dự án Sun Urban City do Ecoba triển khai thi công

Với Ecoba Việt Nam, việc góp mặt trong VNR500 là sự ghi nhận xứng đáng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và năng lực của cả hệ thống. Theo ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc Ecoba Việt Nam, “việc duy trì vị thế trong bảng xếp hạng VNR500 là động lực để Ecoba tiếp tục chuẩn hóa năng lực, sẵn sàng cho những mục tiêu vươn tầm cao mới”. Sự hiện diện vững chắc trong Top VNR500 chính là bệ phóng để Ecoba Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.

Lệ Thanh