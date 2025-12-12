Cô trò cùng chụp ảnh check-in với hashtag “xanh” trước buổi lễ

Căn cứ Công văn số 576/CV-GDTĐ của Báo Giáo dục và Thời đại về việc đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về Sức khỏe học đường và Xây dựng ngôi trường sinh thái xanh, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Elmich triển khai chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” trên toàn quốc qua chuỗi hoạt động thiết thực: Tài trợ Photobooth xanh dịp khai giảng năm học 2025-2026; Tổ chức chuỗi Ngày hội Sống Khỏe Sống Xanh; Lễ khởi động chiến dịch kết hợp Triển lãm mô hình tái chế xuất sắc kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt - Séc; và cuộc thi trực tuyến toàn quốc Mình Cùng Sống Xanh.

Chuỗi Ngày hội Sống Khỏe Sống Xanh tại các trường tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội

Với thông điệp ý nghĩa, chỉ sau 02 tháng triển khai, Cuộc thi Mình Cùng Sống Xanh đã phát động tới hơn 600 trường Mầm non và Tiểu học trên toàn quốc, và thu hút đông đảo học sinh tham gia với 40.060 đăng ký Vòng Thử thách, 111 video dự thi Vòng Sáng tạo, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sức khỏe học đường, môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

Tại Lễ tổng kết và Trao giải cuộc thi, Ban tổ chức đã trao Giải Tập thể cho các trường học có thành tích nổi bật, khẳng định sự đồng hành tích cực của nhà trường trong việc lan tỏa các giá trị sống xanh. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng công bố giải Cá nhân vinh danh các em học sinh có video dự thi xuất sắc nhất tại Vòng Sáng tạo, ghi nhận công sức và tâm huyết của các em, đồng thời góp phần khuyến khích, định hướng thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức cũng dành thời gian tri ân các nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã tích cực hỗ trợ các thí sinh. Những phần quà được trao gửi như lời cảm ơn dành cho những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của đội ngũ giáo viên trong việc đồng hành cùng học sinh xây dựng lối sống lành mạnh, trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Đỗ Xuân Hậu - Giám đốc Kinh doanh Elmich Việt Nam và Ông Trương Quang Toàn - Phó Giám đốc Công ty CP Truyền thông & Giáo dục Cầu Vồng tri ân Giáo viên chủ nhiệm của học sinh đạt giải

Chia sẻ tại sự kiện, GS.TS.NGƯT Trương Quang Hải nhấn mạnh: “Tôi thật sự ấn tượng với chất lượng các video dự thi, nhiều bài làm rất sáng tạo, có chiều sâu và gắn với những hành động thực tế các em đang làm mỗi ngày. Góc nhìn của học sinh rất trong trẻo, nhưng lại thể hiện sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm đối với môi trường. Điều đáng mừng là gia đình và nhà trường đã phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các em, góp phần tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh và có giá trị giáo dục cao”.

GS.TS.NGƯT. Trương Quang Hải và Trưởng ban tổ chức - ông Lê Như Long trao giải Nhì - Cá nhân cho các em học sinh có video dự thi xuất sắc

Những ghi nhận từ chuyên gia càng cho thấy rõ ý nghĩa của chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”, nơi các hoạt động giáo dục không dừng lại ở lý thuyết mà được lan tỏa bằng trải nghiệm thực tế. Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp như Elmich Việt Nam tham gia đồng hành cùng chiến dịch đã mở ra một sự kết nối chặt chẽ giữa tiêu dùng xanh - giáo dục xanh. Thông qua các hoạt động gần gũi tại nhà trường, thông điệp về lối sống bền vững được lan tỏa một cách tự nhiên tới học sinh, để từ đó các em trở thành “hạt giống xanh” truyền cảm hứng cho gia đình và cộng đồng.

Với thành công của các hoạt động trong năm 2025, Elmich Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” trong năm 2026, với Hà Nam và Hà Nội là hai địa phương trọng điểm triển khai phong trào thi đua trong nhà trường. Phong trào gắn với Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, các trường tiểu học trên địa bàn sẽ được khuyến khích tổ chức hoạt động trồng cây, phủ xanh khuôn viên, và tham gia các thử thách xanh phù hợp với từng độ tuổi.

Các đại biểu, khách mời, đại diện Nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ

Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” sẽ tiếp tục mở rộng và đem đến nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường tại Việt Nam.

Bích Đào