Đại diện UBND xã Bình Mỹ, Công ty Cổ phần Elmich, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ tại Lễ khởi động chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” tại Nhà máy Elmich

Trong khuôn khổ chiến lược phát triển bền vững đã công bố, Công ty Cổ phần Elmich phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và các đơn vị chính quyền triển khai chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chiến dịch khởi động tại tỉnh Ninh Bình tháng 1/2026, với chuỗi các hoạt động “Xanh hóa” phối hợp cùng UBND xã, các khối dân vận và đặc biệt là các trường học trên địa bàn.

Chiến dịch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về bảo vệ môi trường cho học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng, đồng thời tạo dựng những không gian xanh bền vững tại các địa phương. Đây được xem là bước đi cụ thể của Elmich Việt Nam trong lộ trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững (ESG) mà doanh nghiệp đã công bố trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025.

Xanh hóa môi trường sống và học đường

Là thương hiệu gia dụng cao cấp đến từ Cộng hòa Séc, Elmich Việt Nam không chỉ mang đến các sản phẩm thân thiện với môi trường mà còn kiên định theo đuổi sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh tại Việt Nam. Với mong muốn trở thành cầu nối đồng hành cùng các thế hệ trẻ trong hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường, Elmich Việt Nam đã phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” với nhiều hoạt động thiết thực trong học kỳ 1 năm học 2025-2026 tại Hà Nội.

Lễ tổng kết & trao giải cuộc thi “Mình cùng sống xanh” năm 2025

Tiếp nối tinh thần đó, bước sang học kỳ 2, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, hướng tới nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục trải nghiệm về bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ em tại các địa phương: Không vứt rác bừa bãi, phân loại rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh; thúc đẩy phát triển bền vững.

Chiến dịch khởi động bằng các hoạt động thiết thực tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình trong tháng 01/2026.

Lễ khởi động chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” sáng 30/01/2026

Hoạt động thứ nhất là xây dựng con đường xanh với thông điệp “Học Đường Xanh - Vui bước Em đến trường”. Theo đó, 2 con đường tại xã sẽ được dọn dẹp, làm sạch và trồng cây bàng Đài Loan dọc hai tuyến đường. Những hàng cây không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, giảm bụi và điều hòa không khí mà còn tạo môi trường an toàn, thân thiện cho học sinh.

Hoạt động thứ hai “Học đường Xanh - Sống khỏe & Sống xanh” tập trung vào nhà trường với hoạt động xây dựng vườn ươm tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Song song với đó là chuỗi chuyên đề với các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho học sinh, như thu gom và đổi rác lấy quà, trải nghiệm dàn máy tái chế, lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức môi trường, giúp các em tiếp cận khái niệm bảo vệ môi trường một cách trực quan, sinh động.

Hoạt động thứ ba là Lễ trồng cây “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”, với việc xây dựng 5 vườn ươm quy mô lớn tại các khu vực trụ sở cũ và sân vận động trên địa bàn. Đây được xem là nền tảng để xã Bình Mỹ từng bước chủ động nguồn cây xanh, phục vụ lâu dài việc bảo vệ môi trường và phát triển cảnh quan địa phương.

Ông Nguyễn Thái Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ phát biểu tại buổi lễ

Điểm nhấn của chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” là thiết lập trục liên kết bền vững giữa địa phương - nhà trường - phụ huynh, không chỉ dừng lại ở việc giáo dục cho học sinh mà còn hướng tới lan tỏa thông điệp Xanh tới phụ huynh, người dân địa phương và toàn cộng đồng, từ đó hình thành thói quen sống xanh, chung tay tạo dựng những không gian xanh và thúc đẩy bảo vệ môi trường bền vững tại quê hương mình.

Trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp châu Âu

Ông Lê Quốc Vương - Giám đốc Nhà máy Elmich Việt Nam chia sẻ về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương bảo vệ môi trường tại buổi lễ

Theo Báo cáo phát triển bền vững ESG 2025 do Elmich Việt Nam công bố, doanh nghiệp xác định thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn. Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” chính là hành động hiện thực hóa cam kết này.

Đặc biệt, Elmich Việt Nam khởi động chiến dịch năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi đặt nhà máy sản xuất - thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương. Các hoạt động “Xanh hóa” như thu gom tái chế “rác”, xây dựng vườn ươm, trồng cây xanh tại xã Bình Mỹ sẽ trực tiếp bổ trợ cho mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy lối sống xanh mà Elmich Việt Nam đã cam kết trong báo cáo ESG 2025.

Thông qua Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”, Elmich Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngay từ ghế nhà trường - nơi những “hạt mầm xanh” đầu tiên được gieo trồng. Doanh nghiệp kỳ vọng, sau chiến dịch, diện mạo xanh của xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, sẽ từng bước thay đổi, trở thành môi trường sống trong lành hơn cho người dân và học sinh.

Với cam kết đồng hành lâu dài trong các hoạt động vì cộng đồng và môi trường, Elmich Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của một thương hiệu châu Âu tại Việt Nam, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho hiện tại và tương lai.

Bích Đào