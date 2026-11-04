Sau 28 năm chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Lưu Tuyết Trân, một trong 3 em bé IVF đầu tiên tại Việt Nam, đã mang thai tự nhiên và sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức (TPHCM) cho biết, chị Lưu Tuyết Trân, một trong ba em bé đầu tiên của Việt Nam sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã sinh con đầu lòng thành công ở tuổi 28 vào trưa 4/11.

Chị Trân sinh con trai nặng 3,15kg. Đáng chú ý, chị Trân mang thai tự nhiên. Sản phụ và em bé đều khỏe mạnh sau ca sinh.

Người trực tiếp đỡ sinh cho chị Trân là GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM) và PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (Phó Hiệu Trưởng Đại Học Y Dược TPHCM). Đây cũng là hai bác sĩ thuộc ê-kíp thực hiện IVF cho bố mẹ chị Trân năm 1998, đồng thời trực tiếp đón chị chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ ngày 30/4/1998.

Như vậy, sau gần 3 thập kỷ, những bác sĩ từng giúp chị Trân có mặt trên đời bằng kỹ thuật IVF nay tiếp tục đón em bé của chị chào đời.

Hình ảnh ca sinh 28 năm và hiện tại. Ảnh: BVCC.

Chia sẻ sau ca sinh, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan cho biết bà xúc động khi chứng kiến hành trình đặc biệt này. Theo bà, việc một người phụ nữ ra đời nhờ IVF có thể mang thai tự nhiên và sinh con khỏe mạnh là dấu mốc có ý nghĩa đối với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

PGS Lan nhắc lại trường hợp em bé IVF đầu tiên trên thế giới, ra đời năm 1978 tại Anh từ công trình của GS. Robert Edwards. Theo bà, hành trình của Tuyết Trân sau 28 năm cũng là một minh chứng đáng chú ý về sức khỏe sinh sản của những người chào đời bằng phương pháp này.

“Bây giờ, Việt Nam mình cũng đang ở thời khắc lịch sử đó. Em bé Tuyết Trân sinh ra từ năm 1998 bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đến hôm nay có thai tự nhiên và sinh con khỏe mạnh”, PGS Lan chia sẻ.

28 năm trước, sự ra đời của ba em bé đầu tiên bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) đã mở ra hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam. Trong số những người đặt nền móng cho thành tựu này có GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Tiếng khóc chào đời của mỗi em bé và niềm hạnh phúc của các gia đình là động lực để đội ngũ y bác sĩ không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến kỹ thuật và tiếp tục phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.