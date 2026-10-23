Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa mổ thành công cho sản phụ nặng 150kg đón bé trai 5,4kg với tiền sử mổ lấy thai 2 lần, đa ối nặng.

Sản phụ D.T.T (33 tuổi) nhập viện khi thai 37 tuần 6 ngày, bắt đầu chuyển dạ, kèm tình trạng đa ối nặng và vỡ ối sớm.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp sản phụ lên tới 160/100mmHg, tiền sử hai lần mổ lấy thai với cân nặng các bé lần lượt là 4,3kg và 4,4kg.

Đặc biệt, ở lần mang thai thứ ba, thai nhi có cân nặng vượt trội, kết hợp với lượng nước ối tăng bất thường khiến tử cung sản phụ bị căng giãn quá mức. Trên nền tử cung có hai vết sẹo mổ cũ, những cơn co chuyển dạ càng làm gia tăng nguy cơ nứt, bục hoặc vỡ tử cung, có thể gây chảy máu nghiêm trọng, đe dọa an toàn của cả mẹ và thai nhi.

Thai phụ nặng 150kg. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, lượng nước ối được hút ra gần 5 lít. Tình trạng tử cung căng giãn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ đờ tử cung, dẫn đến băng huyết nghiêm trọng sau sinh.

Bên cạnh đó, thể trạng béo phì nặng với lớp mỡ thành bụng dày của sản phụ khiến việc tiếp cận tử cung và thực hiện các thao tác phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, công tác gây mê hồi sức cũng đòi hỏi sự thận trọng cao trong kiểm soát đường thở, duy trì sự ổn định của sản phụ và dự phòng các biến chứng sau mổ, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch.

Bé trai chào đời nặng 5,4kg. Ảnh: BVCC

Với sự phối hợp chặt chẽ, thận trọng trong từng thao tác, các bác sĩ đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn tử cung cho người mẹ. Bé trai nặng 5,4kg chào đời khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, thai to và các biến chứng trong, sau sinh. Đặc biệt, những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai, thai to hoặc đa ối cần được quản lý thai nghén chặt chẽ tại các cơ sở chuyên khoa, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có phương án sinh phù hợp, an toàn.