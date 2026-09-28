Tôi 34 tuổi, hiện là giám đốc truyền thông tại một doanh nghiệp nước ngoài ở Hà Nội, thu nhập khoảng 70-85 triệu đồng/tháng. Chồng tôi làm kỹ sư, thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Chúng tôi có một con nhỏ, cuộc sống nhìn chung ổn định.

Bố mẹ chồng tôi gần 70 tuổi, sống ở quê, cách Hà Nội khoảng 60km. Ông bà không có lương hưu, gần đây sức khoẻ yếu nên các anh chị em trong nhà bàn nhau mỗi tháng góp một khoản để bố mẹ có tiền sinh hoạt, mua thuốc và phòng khi đau ốm.

Ban đầu, tôi thấy chuyện này hoàn toàn hợp lý, cho đến khi đọc cách phân chia mà anh chồng đưa ra trong nhóm Zalo chung của gia đình.

Nhà chồng tôi có 3 người con. Vợ chồng anh cả kinh doanh nông sản, sống gần bố mẹ, gần như ngày nào cũng qua lại chăm sóc ông bà. Hai anh chị đề xuất do thu nhập từ kinh doanh bấp bênh, lại có 3 con đang tuổi ăn học nên sẽ góp 2 triệu đồng/tháng. Cô em gái út là giáo viên mầm non, chồng sửa xe, cũng sống gần nhà bố mẹ và thường xuyên qua lại. Kinh tế không dư dả nên vợ chồng em đề xuất góp 1 triệu đồng/tháng.

Đến lượt vợ chồng tôi, mọi người cho rằng chúng tôi có thu nhập cao nên cần góp 5 triệu đồng/tháng. Chồng tôi thấy mức này hợp lý và nói 5 triệu đồng không phải khoản quá lớn với gia đình tôi.

Tôi đọc tin nhắn rồi không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ nhắn: "Anh cho em suy nghĩ thêm rồi em ý kiến sau". Sau tin nhắn của tôi, cuộc trao đổi của nhà chồng "im bặt", không ai hồi âm.

Tôi biết nói ra những trăn trở này, có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi là con dâu có điều kiện kinh tế nhưng lại tính toán với bố mẹ chồng. Nhưng thú thật, tôi không phải người vô trách nhiệm với nhà chồng.

Những năm qua, mỗi lần ông bà lên Hà Nội khám bệnh, vợ chồng tôi đều lo chỗ ăn ở, đưa đi bệnh viện. Dịp lễ Tết, tôi vẫn mua quà, gửi tiền để ông bà sắm sửa. Mỗi năm, tôi còn chủ động mời bố mẹ đi du lịch một chuyến ở Quảng Ninh hoặc Thanh Hóa.

Điều khiến tôi không thoải mái là cách mọi người mặc định rằng vì tôi kiếm được nhiều tiền nên tôi phải đóng nhiều hơn. Trong khi đó, mọi người lại cho rằng anh chị cả và em gái út có công qua lại chăm sóc bố mẹ thường xuyên nên đóng ít tiền hơn.

Nếu tôi có điều kiện sống gần bố mẹ, không cần ai nhắc, tôi cũng sẽ qua thăm nom, đưa ông bà đi khám khi cần. Tôi không nghĩ đó là việc để kể công. Hơn nữa, 3 đứa con của anh chị cả cũng thường xuyên được ông bà chăm sóc, đưa đón. Con của em gái út cũng được bà bế ẵm, hỗ trợ trông nom.

Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội nên không thể chăm sóc bố mẹ hàng ngày. Nhưng nếu ông bà đau ốm, cần tiền chữa bệnh hoặc có việc đột xuất, tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. Tôi sinh con, chăm con nhỏ cũng không phiền ông bà lên chăm cháu vì lo ông bà xa quê không quen, sức khoẻ yếu.

Tôi thấy bất bình khi mỗi tháng phải chuyển cố định 5 triệu đồng cho bố mẹ chồng, gấp 2,5 lần nhà anh chị và gấp 5 lần nhà em gái út, chỉ vì tôi là người có mức thu nhập cao nhất.

Thu nhập của tôi cao nhưng gia đình tôi cũng có rất nhiều khoản phải chi. Để có mức lương này, tôi gần như làm việc ngày đêm, không có cuối tuần, thường xuyên tăng ca. Hai vợ chồng đang trả khoản vay mua nhà chung cư ở trung tâm thành phố, lo học phí trường quốc tế cho con và tích lũy cho kế hoạch đưa con du học.

Tôi không kể những điều này để so đo với bố mẹ hay anh chị em trong nhà, mà chỉ muốn nói rằng nhìn vào mức lương của tôi không thể biết được một gia đình đang có bao nhiêu khoản phải lo.

Em dâu giám đốc, lương 70 triệu bất bình vì khoản tiền 5 triệu gửi bố mẹ chồng. Ảnh minh hoạ

Tối đó, thấy tôi vẫn chần chừ chưa đồng ý, chồng có vẻ không hài lòng. Anh trách tôi rằng bố mẹ đã nuôi anh em anh khôn lớn, bây giờ các con có điều kiện thì chăm sóc bố mẹ là chuyện bình thường.

Anh còn nói một câu khiến tôi rất buồn: "Hai vợ chồng kiếm cả trăm triệu một tháng sao phải kì kèo, so đo với anh chị, các em, thu nhập chỉ 10-20 triệu? Em không thể bỏ ra 5 triệu để bố mẹ sống thoải mái hơn sao?".

Tôi im lặng. Không phải vì tôi tiếc 5 triệu đồng, mà vì tôi cảm thấy cách phân chia thiếu công bằng, không hợp lý. Tôi cũng không muốn sau này mỗi khi có chuyện gì, mọi người lại nghĩ rằng vì tôi kiếm được nhiều tiền nên tôi phải có trách nhiệm đóng nhiều hơn.

Tôi đang rất phân vân không biết mình có quá tính toán hay không. Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ xử lý thế nào? Con cái trong gia đình nên chia khoản tiền phụng dưỡng bố mẹ theo thu nhập, theo mức độ chăm sóc bố mẹ hay chia đều cho 3 gia đình?

Độc giả giấu tên