Em xinh tinh quái (Pretty Crazy) vừa thông báo ra mắt phiên bản lồng tiếng, trong đó Uyển Ân đảm nhận vai Sun Ji (YoonA) và Ma Ran Đô đảm nhận vai Gil Gu (Ahn Bo-hyun) - cặp nam nữ chính của bộ phim. Ngoài ra, sự góp giọng của Khuyến Dương (Chị Phiến) trong vai pháp sư trừ tà hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

Uyển Ân làm tóc giống YoonA trong "Em xinh tinh quái".

Em xinh tinh quái xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của đôi hàng xóm Sun Ji và Gil Gu. Chàng trai thất nghiệp Gil Gu trúng tiếng sét ái tình với cô hàng xóm xinh đẹp nhưng rồi sốc nặng khi phát hiện Sun Ji ban ngày là một nàng thơ dịu dàng nhưng ban đêm lại hoá quỷ hung hăng vào mỗi 2 giờ sáng.

Gil Gu bất ngờ được bố Sun Ji giao cho nhiệm vụ bảo mẫu bất đắc dĩ để trông chừng Sun Ji hằng đêm. Trong nỗi sợ xen lẫn rung động, Gil Gu rơi vào chuỗi tình huống oái oăm để phục tùng quỷ nữ tinh quái, hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Trong Em xinh tinh quái, diễn viên Uyển Ân lần đầu thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng khi đảm nhận vai Sun Ji - nhân vật do YoonA thủ vai với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày và ban đêm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, mang đến cho Uyển Ân nhiều cảm xúc thú vị.

YoonA trong "Em xinh tinh quái".

Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhân vật của chị YoonA trong Em xinh tinh quái theo tôi là một vai diễn vô cùng thú vị, có phần ‘điên’ như người mang hai nhân cách vậy. Ban ngày thì dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Tôi nghĩ cả hai mặt này đều hấp dẫn và cũng có nét giống tôi ngoài đời. Cá nhân tôi đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút điên khùng đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt".

Trước khi đến với vai trò mới này, Uyển Ân từng gây chú ý khi tham gia Nhà bà Nữ - bộ phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam năm 2023 với 474 tỷ đồng. Uyển Ân sau đó tiếp tục chứng minh khả năng qua nhiều dự án do anh trai Trấn Thành đạo diễn như: Mai, Bộ tứ báo thủ và Cô dâu hào môn với tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Uyển Ân.

Em xinh tinh quái mở suất chiếu sớm từ 1-4/9 và chính thức khởi chiếu từ 5/9 với 2 định dạng phụ đề và lồng tiếng.