Bà Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm nay (19/10) tuyên bố tình hình tại biên giới phía nam nước này “rất bất ổn” do hành vi liều lĩnh của các nhóm quân sự Hàn Quốc.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Trong một tuyên bố bằng tiếng Anh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, bà Kim Yo-jong cáo buộc quân đội Hàn Quốc đe dọa binh sĩ Triều Tiên và làm gia tăng căng thẳng, cho rằng những hành động này đã “vượt qua lằn ranh đỏ sau màn kịch giả tạo về vụ nổ mìn”.

Bà Kim tuyên bố Hàn Quốc đã thực hiện 2.870 đợt phát thanh bằng loa phóng thanh và bắn 201 phát súng cảnh cáo trong giai đoạn từ ngày 1/8 - 17/10.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cáo buộc chính quyền này “đã vượt xa cả chính quyền bảo thủ cứng rắn của ông Yoon Suk Yeol” dù tuyên bố theo đuổi hòa giải và hòa bình.

Bà Kim cho biết quân đội Triều Tiên đang cân nhắc triển khai thêm các phương tiện tấn công chiến thuật dọc biên giới và nối lại hoạt động của loa phóng thanh để ứng phó với tình hình. Bà không nêu cụ thể những biện pháp khác đang được xem xét.

“Chúng tôi nghiêm túc cảnh báo những nhóm quân sự Hàn Quốc về các hành động liều lĩnh làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách liên tục đe dọa an ninh biên giới. Seoul chắc chắn sẽ phải hối tiếc và đối mặt với mối nguy hiểm khủng khiếp không thể kiểm soát”, bà Kim tuyên bố.

Sau khi Seoul đình chỉ sử dụng loa phóng thanh dọc biên giới vào năm ngoái trong khuôn khổ nỗ lực khôi phục lòng tin liên Triều của ông Lee, Triều Tiên cũng ngừng các chương trình phát thanh tương tự của mình.

Theo hãng tin Yonhap, bà Kim tuyên bố như trên sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần phủ nhận trách nhiệm trong vụ nổ mìn hồi tháng trước khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Triều Tiên cũng bác bỏ kết luận của Seoul rằng vụ nổ do mìn được nước này cố tình cài đặt gây ra.