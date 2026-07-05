Giám đốc giám định kim cương của PNJ bị bắt: Công ty giám định làm gì trong đế chế PNJ?

Thị trường kim cương Việt Nam chấn động khi Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là vai trò của ông Đặng Ngọc Thảo, người giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), doanh nghiệp do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sở hữu 100% vốn, trong vụ việc này.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

PNJ-LAB cho biết đây là "vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân". Vậy đơn vị giám định này có vai trò như thế nào trong hoạt động của PNJ?

Chủ tịch Hancorp bị đình chỉ, DN đang xây dựng sân bay Long Thành làm ăn ra sao?

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, HAN) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện từ ngày 29/6 cho đến khi có quyết định khác.

Đây là doanh nghiệp xây dựng lâu năm, từng thi công nhiều công trình trọng điểm như Nhà ga hành khách sân bay Long Thành, tháp Keangnam...

Sau khi tỷ phú giàu nhất thôi làm CEO, VinFast sản xuất tiếp tục thay Chủ tịch

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa công bố nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Thái Thị Thanh Hải sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khỏi chức vụ Tổng giám đốc hôm 22/6.

Động thái thay đổi Chủ tịch và CEO diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang thực hiện tái cấu trúc, tách riêng mảng sản xuất tại Việt Nam và chuẩn bị chuyển nhượng pháp nhân đang sở hữu nhà máy cho một nhóm nhà đầu tư.

Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao

Năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt 514,7 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD. Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người đạt 4.970 USD năm 2025.

Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đây là thành quả của gần 40 năm đổi mới, mở ra chặng đường mới hướng tới mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, xét trong khu vực Đông Nam Á, quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 4, còn thu nhập bình quân đầu người mới xếp thứ 6.

Với những mục tiêu tăng trưởng rất cao trong giai đoạn tới, khi nào Việt Nam sẽ gia nhập nhóm nước có thu nhập cao?

GDP tăng 8,18%, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Tại họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý II/2026 sáng 3/7, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025.

Cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý II/2026 tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,38%.

Kho bạc Nhà nước: Thu ngân sách hơn 1,54 triệu tỷ đồng sau 6 tháng

Theo Kho bạc Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý thu, chi ngân sách đã góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nửa đầu năm nay, thu ngân sách đạt hơn 1,54 triệu tỷ đồng, tương đương 61,16% dự toán năm; đồng thời huy động hơn 182.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Lộ diện địa phương hút vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất cả nước nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn mới, với tổng vốn FDI đăng ký mới trong nửa đầu năm đạt hơn 5,7 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là Hải Phòng đạt hơn 1,7 tỷ USD. Tiếp theo là TPHCM với 1.044 dự án được cấp phép mới, tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD, Bắc Ninh với hơn 794 triệu USD, Đồng Nai hơn 726 triệu USD...

Từ 15/8, khoản vay nhỏ được nâng hạn mức lên 400 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ sẽ được nâng lên 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.

Hà Tĩnh chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động. Đồng thời, dự án không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7

Dù Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế từ ngày 1/7/2026, nhưng dự thảo nghị định hướng dẫn chưa đề cập nội dung này.

Bộ Tài chính cho biết đang chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng một nghị định riêng về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.