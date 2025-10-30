Tháng 11 này, Disney mang đến cho khán giả sự trở lại của thương hiệu Predator - Quái thú vô hình với dự án mới Predator: Badlands (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc). Trước thềm phim công chiếu, bộ phim đã có phiên bản Việt độc đáo, đặc sắc không kém cạnh qua phần hóa trang và thể hiện của Châu Bùi.

Châu Bùi hóa thân thành nữ chính “đọ sắc” bản gốc do Elle Fanning thể hiện.

Châu Bùi gây chú ý với màu tóc trắng ấn tượng, cùng gương mặt đầy những vết nứt khơi gợi sự tò mò. Cô hóa hóa thân thành nhân vật người máy Thia, với chi tiết gây sốc nhất là chỉ còn nửa thân trên, còn nửa thân dưới biến mất hoàn toàn.

Sánh vai bên cạnh Châu Bùi là nhân vật Predator kinh điển với bộ hàm trứ danh, cùng những trang bị hoành tráng. Cả hai xuất hiện tại một khu vực hoang sơ, hẻo lánh như đang chờ đợi một kẻ thù đáng sợ nào đó xuất hiện. Đây cũng là cảnh đặc sắc từng gây chú ý trong trailer của phim gốc, được nữ nghệ sĩ Việt thể hiện lại theo cách riêng.

Người máy Thia mất nửa thân người do Elle Fanning và Châu Bùi thể hiện.



Thậm chí trong một bức ảnh, “Thia” Châu Bùi bị tên quái thú nhấc bổng lơ lửng giữa không trung. Nhờ vậy, người xem có thể thấy rõ phần cơ thể phía dưới của Thia chỉ còn là phần máy móc được thực hiện vô cùng tinh tế và khéo léo.

Trong Predator: Badlands, vai người máy Thia do nữ diễn viên Elle Fanning thể hiện. So với phiên bản Hollywood, Châu Bùi không hề lép vế chút nào, dù là về nhan sắc hay biểu cảm, khi thì mạnh mẽ, lúc lại mong manh.

Châu Bùi ghi điểm từ tạo hình, nhan sắc đến biểu cảm không kém nữ chính Elle Fanning.

Sau thành công của dự án Prey năm 2022 & series Predator: Killer of Killers năm 2025, đạo diễn Dan Trachtenberg đặt “viên gạch” tiếp theo của mình trong vũ trụ phim Predator với Predator: Badlands (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc). Nội dung phim xoay quanh màn hợp tác không ai ngờ giữa tên quái thú ở tuổi thiếu niên tên Dek (do Dimitrius Schuster-Koloamatangi đóng) và nữ người máy mất nửa người tên Thia (do Elle Fanning đóng).

Elle Fanning xinh đẹp ở đời thực và trong vai "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc".

Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc ra rạp Việt từ 7/11/2025.

Ảnh: 20th Century Studios