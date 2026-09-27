Trong khuôn khổ Miss Grand International 2026 tại Thái Lan, ban tổ chức thực hiện chuỗi Grand Live Talk - những buổi trò chuyện trực tiếp giữa đương kim hoa hậu Emma Tiglao (Philippines) và các thí sinh. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện Tanzania, Chile, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Pakistan. Chiều 27/9, Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm gây chú ý khi nhắc đến hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

"Người Việt cũng làm được"

Khi được hỏi về những hoa hậu Miss Grand International mà mình yêu thích, Emoura Phạm cho biết cô đồng tình với cảm giác mà nhiều thí sinh chia sẻ: nhìn một người đứng trên sân khấu, trên màn ảnh lớn và nghĩ rằng nếu cô ấy làm được mình cũng làm được. Cô nói mình có cảm giác đó với Emma Tiglao - đương kim Miss Grand International 2025 và Thùy Tiên, đồng thời thẳng thắn thừa nhận có phần thiên vị vì đàn chị là người Việt Nam.

"Nhìn một người Việt Nam đạt được điều phi thường như vậy, tôi đã nghĩ: À, vậy là người Việt cũng làm được", Emoura nói. Theo cô, đó cũng là điều cô muốn mang đến đấu trường năm nay: "Tôi muốn cho Việt Nam thấy chúng ta xứng đáng, chúng ta cũng làm được".

Với Emma Tiglao, Emoura nhận thấy ở người đẹp Philippines cá tính và nguồn năng lượng giống mình. Điều cô ngưỡng mộ ở Emma là tinh thần luôn sẵn sàng làm việc, sự nhanh nhạy trong ăn nói và chủ động bắt tay vào công việc.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 ngày 4/12/2021 tại Bangkok (Thái Lan), trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện cuộc thi này. Việc Emoura nhắc tên đàn chị được chú ý bởi Thùy Tiên vắng bóng hoạt động nghệ thuật từ năm 2025 sau khi vướng vào ồn ào vụ kẹo Kera. Tháng 11/2025, cô bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.

Emoura Phạm được kỳ vọng sẽ trở thành người thứ 2 đăng quang Miss Grand International sau Thùy Tiên.

Ký ức chiến tranh của bà và 20 cây cầu cho miền Tây

Trong phần tự giới thiệu tại buổi trò chuyện, Emoura Phạm kể về gia đình từng trải qua nhiều khó khăn. Bà ngoại cô lớn lên trong thời chiến, phải đi bộ rất xa chỉ để có một nắm gạo nhỏ nuôi sống bản thân. Bà kể với cô rằng năm 9 tuổi, bà từng phải đi qua những nơi xác người chất chồng. Những câu chuyện ấy dạy cô giá trị của hòa bình.

Mẹ cô lớn lên khi chiến tranh vừa kết thúc, mỗi ngày vẫn phải đi bộ hơn 10km để đến trường. Từ những vất vả đó, mẹ Emoura Phạm học được sự kiên cường, bền bỉ và truyền lại những giá trị này cho con gái. Nhờ nền tảng ấy, Emoura có điều kiện học tại các trường tốt ở Việt Nam, sau đó sang Mỹ học tập khoảng 10 năm và theo học diễn xuất ở bậc đại học. Cô cho rằng được học nghệ thuật là một đặc ân không phải ai cũng có.

Mong muốn sẻ chia đặc ân ấy là lý do cô cùng gia đình khởi xướng dự án 100 cây cầu cho quê hương, xây cầu dân sinh tại các địa phương còn khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo Emoura, đến nay dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, vừa khởi công cây cầu thứ 19 và 20. "Khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi sẽ có 20 cây cầu", cô nói.

Hoa hậu Thái Lan là "tri kỷ"

Ở câu hỏi ai là người bạn thân nhất trong cuộc thi, Emoura bối rối cho rằng đây là câu hỏi khó nhất mà lại được hỏi đầu tiên. Cô chia sẻ các thí sinh ngồi quanh đều mang lại cho mình những khoảnh khắc đặc biệt, từ nụ cười, tiếng cười đến những lần giúp nhau trong phòng thay đồ.

Khi buộc phải chọn 1 người, Emoura gọi tên hoa hậu Thái Lan. Dù chưa có nhiều thời gian bên nhau, cô cảm thấy 2 người như tri kỷ vì cùng trầm tính, sống khép mình. Theo Emoura, đại diện chủ nhà là người mạnh mẽ nhưng sức mạnh ấy ẩn bên dưới vẻ ngoài, đồng thời xinh đẹp, thông minh và có trái tim ấm áp.

Miss Grand International 2026 quy tụ khoảng 80 thí sinh, diễn ra từ 18/9-10/10 tại Thái Lan sau khi Ấn Độ mất quyền đăng cai vào phút chót. Emoura Phạm (tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, mang dòng máu Việt - Anh) đã lọt top 10 bình chọn trước khi nhập cuộc, được mời dự bữa tối cùng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Emma Tiglao.

Ngày 23/9, cô dẫn đầu hạng mục Grand Day Experience, là đại diện châu Á duy nhất trong top 10. Ở phần thi tài năng, cô lọt top 15 với tiết mục vừa hát vừa nhảy ca khúc Espresso. Bán kết diễn ra ngày 7/10, chung kết ngày 10/10.

Emoura Phạm nhắc đến Thùy Tiên:

Ảnh: Tư liệu