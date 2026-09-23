Tối 23/9, Miss Grand International 2026 tổ chức lễ chào mừng kết hợp họp báo tại Nonthaburi, Thái Lan. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh GrandTV của tổ chức. Tại đây, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục dạ hội ra mắt, sau đó giới thiệu bản thân.

Emoura Phạm xuất hiện trực tiếp trên sân khấu trong bộ đầm cúp ngực màu cam ánh lửa đính sequin, xẻ tà cao, đầu đội vương miện Miss Grand Vietnam.

Sự cố của Emoura Phạm:

Sự cố xảy ra khi Emoura Phạm bất ngờ vấp chân, người chúi về phía trước, khiến vương miện bật lệch khỏi vị trí. Hình ảnh trên sóng trực tiếp cho thấy cô thoáng thảng thốt, đưa tay lên đầu giữ vương miện. Người đẹp vừa dùng cả 2 tay giữ vương miện vừa bước xuống bậc thang để ra sàn catwalk, sau đó chỉnh lại vương miện ngay trên đường diễn.

Chỉ vài giây sau, Emoura Phạm lấy lại phong thái. Cô sải bước hết sàn diễn, dừng lại chống hông, xoay người tạo dáng và mỉm cười với khán giả. Toàn bộ quá trình xử lý sự cố diễn ra chưa đầy 15 giây. Người đẹp không để khoảnh khắc chệch nhịp làm gián đoạn phần trình diễn.

Tại sự kiện, hoa hậu Emoura Phạm lọt Top 10 bình chọn Grand Day Experience, có cơ hội tham quan trụ sở MGI đồng thời được dự tiệc trà chiều và trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.

Emoura Phạm tên khai sinh là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi. Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, học tại các trường quốc tế trong nước, năm 15 tuổi sang Mỹ học phổ thông rồi theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College (California). Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng 80-60-92cm.

Emoura Phạm trong thiết kế dạ hội.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 hồi cuối tháng 7 với tư cách đại diện TPHCM, trước đó giành giải Grand Business Award ở phần thử thách bán hàng. Hành trình của cô tại cuộc thi trong nước từng gây tranh cãi khi phần thi trình diễn áo tắm bị một bộ phận khán giả nhận xét phản cảm. Tuy nhiên, cô dần lấy lại phong độ ở các vòng sau và giành vương miện.

Miss Grand International 2026 ban đầu dự kiến tổ chức tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó chuyển cuộc thi về Thái Lan do đơn vị đăng cai không đáp ứng các cam kết về tiêu chuẩn tổ chức. Theo lịch trình điều chỉnh, các thí sinh nhập cuộc từ 18-19/9, bán kết diễn ra ngày 7/10 và chung kết vào ngày 10/10. Đương kim hoa hậu Emma Tiglao (Philippines) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

Emoura Phạm trong phần thi trang phục dạ hội:

Ảnh, video: MGI